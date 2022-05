DGAP-News: One Square: Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen 2018/2023, 2019/2025 und 2021/2027 der Deutschen Lichtmiete AG

DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square: Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen 2018/2023, 2019/2025 und 2021/2027 der Deutschen Lichtmiete AG



25.05.2022 / 11:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 25. Mai 2022



Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen 2018/2023, 2019/2025 und 2021/2027 der Deutschen Lichtmiete AG



In den seitens des Insolvenzgerichts am 24. und 25. Mai 2022 einberufenen Anleihegläubigerversammlungen der Anleihen 2018/2023, 2019/2025 und 2021/2027 der Deutschen Lichtmiete AG haben die Anleihegläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Das teilnehmende Anleihekapital von insgesamt EUR 84 Mio. des ausstehenden Anleihevolumens der Anleihen stimmte dem Beschlussvorschlag zur Wahl der One Square Advisory Services als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger mit 93%, 85% und 79% zu. Zu den Beschlussvorschlägen lag jeweils ein Gegenantrag vor, der jedoch keine Mehrheit erhielt.



Das One Square Team wird als gemeinsamer Vertreter die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger wahrnehmen und als Ansprechpartner der Anleihegläubiger fungieren. Anleihegläubiger aller Anleihen können sich weiterhin unter





Über One Square:

One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und der Schweiz und gehört zu den führenden Adressen in Deutschland für Distressed M&A und Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen durchgeführt und gehört damit zu den führenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen.



In den seitens des Insolvenzgerichts am 24. und 25. Mai 2022 einberufenen Anleihegläubigerversammlungen der Anleihen 2018/2023, 2019/2025 und 2021/2027 der Deutschen Lichtmiete AG haben die Anleihegläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Das teilnehmende Anleihekapital von insgesamt EUR 84 Mio. des ausstehenden Anleihevolumens der Anleihen stimmte dem Beschlussvorschlag zur Wahl der One Square Advisory Services als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger mit 93%, 85% und 79% zu. Zu den Beschlussvorschlägen lag jeweils ein Gegenantrag vor, der jedoch keine Mehrheit erhielt.Das One Square Team wird als gemeinsamer Vertreter die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger wahrnehmen und als Ansprechpartner der Anleihegläubiger fungieren. Anleihegläubiger aller Anleihen können sich weiterhin unter lichtmiete@onesquareadvisors.com an One Square wenden.

25.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de