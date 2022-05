DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreichem Abschluss einer Pre-Listing durchgeführten Barkapitalerhöhung

DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

25.05.2022 / 09:00

PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreichem Abschluss einer Pre-Listing durchgeführten Barkapitalerhöhung



Mannheim, 25. Mai 2022 – Die PERFORMANCE ONE AG, seit 17. Mai 2022 im m:access der Börse München gelistet (ISIN: DE000A12UMB1), hat eine bereits vor dem Listing beschlossene Barkapitalerhöhung nun erfolgreich abgeschlossen. Durch Eintragung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von zuletzt 950.000,00 Euro, eingeteilt in 950.000 auf den Namen lautende Stückaktien, um 107.524,00 Euro durch Ausgabe von 107.524 Neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen (die „Neuen Aktien“), auf 1.057.524,00 Euro. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines Bezugsangebots und einer Privatplatzierung vollständig von bestehenden Aktionären gezeichnet. Der Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme beträgt 665.573,56 Euro und dient der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis des dynamisch wachsenden Digital Solution Providers.



Denis Lademann, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: „Wir bedanken uns herzlich für den Vertrauensvorschuss unserer bestehenden Aktionäre in die Zukunftsstärke unseres Geschäfts und vor allem in das Potenzial unserer jungen Wachstumsprojekte BIGNITE und couch:now. In der weiteren Marktdurchdringung unserer skalierbaren Business-Intelligence-Software BIGNITE und dem zügigen Ausbau von couch:now, unserer Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe, sehe ich auch die wesentliche Mittelverwendung.“



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.



IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

