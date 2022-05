OTS: Nortal / Nortal übernimmt Skelia: Digitale Transformation und ...

Nortal übernimmt Skelia: Digitale Transformation und grenzüberschreitender IT-Aufbau für Kunden im Fokus Berlin (ots) - Nortal, Spezialist für Lösungen für die digitale Transformation, übernimmt Skelia, ein international tätiges Unternehmen für den grenzüberschreitenden IT-Aufbau. Die starke Präsenz von Skelia in der West-Ukraine und in Polen sieht Nortal als Chance für alle Beteiligten. Die beiden Unternehmen möchten unter anderem internationale Entwicklungsmöglichkeiten für die lokalen Talente von Skelia in der Ukraine schaffen. " Viele Unternehmen haben ihre Aktivitäten in der Ukraine zurückgefahren oder sich sogar zurückgezogen. Im Gegensatz dazu glauben Nortal und Skelia an die Zukunft der Ukraine und möchten deren Potenziale fördern", erklärt Priit Alamäe, CEO und Gründer von Nortal. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Nortal beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und hat 20 Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten. Nortal ist spezialisiert auf die digitale Transformation von Unternehmen und bietet strategische Beratung, Software-Engineering, Produkt- und Kundenerfahrung, Projektmanagement und Design. Skelia wurde 2008 gegründet und verfügt derzeit über mehr als 350 Mitarbeitende, hauptsächlich in der Ukraine und in Polen. Skelia betreut Kunden in 10 Ländern und arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Niederlassungen in den Benelux-Ländern, Polen, der Ukraine und den Vereinigten Staaten. Mit der Übernahme bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen. "Skelia hat sich als ein internationaler Marktführer für den Aufbau dedizierter, standortübergreifender Technologie-Teams in Bereichen etabliert, in denen Kunden die Kontrolle behalten sowie Teamstabilität und Servicequalität erleben wollen. Ihre starke Präsenz in der West-Ukraine und in Polen bietet Nortal mehr Reichweite. Gemeinsam können wir unsere Geschäftstätigkeit über verschiedene Regionen und Zeitzonen hinweg weiter ausbauen und gleichzeitig unser Angebot stärken, um Kunden über das gesamte Wertschöpfungsspektrum hinweg nahtlos bei der digitalen Transformation zu begleiten", sagt Priit Alamäe. Im nächsten Schritt werden sich Nortal und Skelia darauf konzentrieren, Synergien und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. "Mit Nortal haben wir einen idealen strategischen Partner gefunden. Durch den Zusammenschluss können Nortal und Skelia ihre sich gegenseitig ergänzenden und individuellen Stärken nutzen und neue Karrieremöglichkeiten für unsere weltweit mehr als 1.700 Mitarbeitenden schaffen. Nortal bringt eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung komplexer Lösungen und Produkte mit. Damit ergänzt sich das Unternehmen hervorragend mit Skelias langjähriger Erfahrung im Aufbau von über 200 stabilen, grenzüberschreitenden IT- und Engineering-Organisationen für führende Unternehmen in Europa, Großbritannien, den nordischen Ländern und den USA", sagt Patrik Vandewalle, CEO und Mitbegründer von Skelia. Die Übernahme wurde von Dragon Capital auf der Käuferseite und Oaklins Sweden auf der Verkäuferseite beraten. Pressekontakt: PR-Agentur: punctum pr-agentur GmbH Neuer Zollhof 3 40221 Düsseldorf Ansprechpartner: Ulrike Peter -Geschäftsführerin- Tel.: +49 (0)211-9717977-0 E-Mail: mailto:pr@punctum-pr.de http://www.punctum-pr.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158532/5232067 OTS: Nortal