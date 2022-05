TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Marks and Spencer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia Corporation, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Geratherm, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/22 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 SWE: Erzeugerpreise 04/22 08:00 DEU: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 03/22 08:00 DEU: Überschuldung von Privatpersonen, Jahr 2021 08:00 DEU: EU-Vergleich: Preisentwicklung und Ausgabenanteil der Haushalte für Nahrungsmittel, 04/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/22 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/22 10:00 EUR: Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht Mai 2022 + Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22 SONSTIGE TERMINE CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) + 09.00 "Die Biotech-Revolution", u.a. mit Werner Baumann, Vorstandschef Bayer + 09.00 "Beschleunigung nachhaltiger Wertschöpfungsketten", u.a. mit Roland Busch Vorstandsvorsitzender Siemens + 10.00 "Europäische Einheit in einer ungeordneten Welt?", u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, EU-Parlaments-Präsident Robert Metsola und Markus Rütte, Premierminister Niederlande + 11.30 Gespräch mit Kyriakos Mitsotakis, Premierminister Griechenland + 11.45 Gespräch mit Karl Nehammer, Bundeskanzler Österreich + 13.15 "Eine neue Ära der industriellen Entwicklung", u.a. mit VW-Vorstandschef Herbert Diess + 14.00 Gespräch mit Albert Bourla, CEO Pfizer + 14.30 "Transformation von Industrien mit Frontier Technologies", u.a. mit Christian Bruch, CEO Siemens Energy + 15.00 Gespräch mit Dmytro Kuleba, Außenminister Ukraine + 15.00 Rede Isaak Herzog, Präsident von Israel + 16.00 "Erschließung der Kraft der digitalen Gesundheit", u.a. mit Belen Garijo, Vorstandsvorsitzende Merck, und Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender Siemens Healthineers + 16.00 "Live from Space: Wie geht es weiter mit der globalen Zusammenarbeit?", u.a. mit Josef Aschbacher, Generaldirektor Europäische Weltraumorganisation (ESA) + 17.30 "Auf Klimaschutzkurs bleiben", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala Generaldirektor, Welthandelsorganisation (WTO) + 17.30 "Greenwashing einheizen", u.a. mit dem früheren US-Vizepräsidenten Al Gore +17.30 "Ein wirtschaftlicher Eiserner Vorhang: Szenarien und ihre Auswirkungen", u.a. mit Kristalina Georgiewa, Direktorin Internationaler Währungsfonds (IWF) +17.45 "Finanzierung der wirtschaftlichen Erneuerung Europas", u.a. mit Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank 09:00 EUR: Vortrag EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta: «Normalization of Monetary Policy» 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob die Zahl der Kinder beim Beitrag zu Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung eine Rolle spielt 12:00 DEU: Abschluss Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit + 13.40 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine, Berlin DEU: Finanzministerkonferenz (FMK) NOR: Außenministerin Annalena Baerbock bei der Tagung der Außenminister des Ostsee-Rates + 11.00 Pressekonferenz mit Baerbock, der norwegischen Außenministerin Anniken Huitfeldt und dem litauischen Außenminister Gabrielus Landsbergis GBR: Ergebnis der Abstimmung über einen Großstreik bei den britischen Bahnen erwartet HINWEIS SWE: Feiertag, Börse geschlossen

