Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Katholikentag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Katholikentag:

"Gerade die katholische Kirche in Deutschland erfährt ja gerade einen Niedergang, wie er zuletzt vielleicht vor 500 Jahren stattfand; als Papst und Bischöfe die Zeichen der Zeit nicht erkannten und durch Starrsinn und Machtanspruch ein Schisma zuließen, das bis heute wirkt. Neu am derzeitigen Reformprozess in der katholischen Kirche Deutschlands ist, dass Laien die Richtung vorgeben. Der Prozess des Synodalen Wegs spricht ganz offen die Benachteiligung der Frauen, die Ämterfrage und die katastrophale Konfliktbewältigung der Bischöfe im Missbrauchsskandal an. Ob er zu wirklichen Reformen führt, bleibt dahingestellt. Es wird darauf ankommen, ob Papst und Kurie, die eine Weltkirche mit Problemen wie Christenverfolgung, Krieg und Vertreibung im Blick haben, offen sind für den notwendigen Schritt hierzulande."/yyzz/DP/he