Brent Crude Oil bringt sich für einen neuen Aufwärtsimpuls in Stellung!

Die Ölpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen fester. Während die Mitgliedsstaaten der EU bezüglich des geplanten Importembargos für russisches Öl kurz vor dem Durchbruch stehen, rechnen viele Marktbeobachter in wichtigen Schlüsselmärkten, wie China und den USA, mit einer weiter anziehenden Kraftstoff- und Kerosinnachfrage. Auch die technische Ausgangssituation bei Brent Crude Oil hat sich unserer Einschätzung nach zuletzt wieder deutlich aufgehellt, sodass das übergeordnete bullische Szenario weiter intakt bleibt

Die Lage: EU macht Fortschritte bei der Umsetzung des Öl-Importembargos gegen Russland

Die Europäische Union kommt bei der Umsetzung des geplanten Öl-Importembargos gegen Russland gut voran. Nachdem die EU zuletzt mit einigen Mitgliedsstaaten wie Tschechien, der Slowakei und Polen, die sich gegen einen Importstopp für russisches Erdöl ausgesprochen hatten, einigen konnte, hängt nun alles von einem Einlenken Ungarns ab. Ungarn sperrt sich derzeit noch gegen eine Direktive für ein Einfuhrverbot für russisches Öl in die EU und droht den Entwurf mit einem Veto zu blockieren. Dennoch stehen die Chancen nach Einschätzung von Marktbeobachtern auf einen einheitlichen Beschluss der 27 EU-Mitgliedsstaaten gut, wobei nach wie vor unklar bleibt, wann ein Importverbot tatsächlich in Kraft treten wird.

Die Perspektive: Treibstoffnachfrage zieht weiter an – China stellt Covid-19-Lockerungen in Aussicht!

Für Unterstützung dürfte bei Brent Crude Oil die Aussicht auf eine nachhaltige Belebung der Kraftstoff- und Kerosinnachfrage, vor allem in den USA, sorgen. Darauf deuten die jüngsten Daten zur Entwicklung der US-Öllagerbestände hin. Hier wurde im Vorfeld der Ende Mai in den USA beginnenden „Driving-Season“ bereits ein deutlicher Rückgang der Öllagerbestände um -3,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche verzeichnet, während der Konsens im Vorfeld von einem Anstieg um +1,4 Millionen Barrel ausgegangen war. Ähnlich gestaltet sich die Ausgangslage in China. So hat die chinesische Regierung für Anfang Juni eine Abkehr von ihrer Zero-Covid-Strategie in Aussicht gestellt und in einigen Städten und Regionen, wie Shanghai, eine Lockerung der strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie angekündigt. Entsprechend dürfte damit die Kraftstoff- und Kerosinnachfrage im Reich der Mitte wieder deutlich anziehen, womit die Bullen weiterhin die besseren Karten haben dürften.

Trading-Taktik: Die Ölpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen erneut fester. Bullisch zu werten ist dabei unseres Erachtens die Tatsache, dass es Brent Crude Oil gelang, den im Bereich der Marke von 110 USD verlaufenden kurzfristigen Abwärtstrend erfolgreich zu überwinden. Nachdem der Breakout zuletzt erfolgreich verteidigt werden konnte, stehen die Zeichen bei Brent Crude Oil auf einer Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Es bietet sich daher an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 99 USD nachzuziehen.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswertes partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 63,847 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 63,847 USD. Das Produkt reagiert grundsätzlich in die gleiche Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts und eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder über d er Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 25.05.2022

