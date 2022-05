Daimler Truck Holding: Der Zero-Emission-Zyklus startet

Werbung

Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Einstieg beim Batteriespezialisten Manz

Der weltgrößte Lastwagenbauer Daimler Truck befindet sich in einer einzigartigen Position, um von einem Erneuerungszyklus im Hinblick auf die Emissionsfreiheit des Transportwesens zu profitieren. Bis zum Jahr 2039 will Daimler Truck nur noch emissionsfreie Fahrzeuge produzieren. Bis zum Jahr 2030 sollen es immerhin 60 Prozent sein. In einem zweistufigen Prozess sollen zunächst mittelschwere Lastkraftwagen elektrifiziert werden. Fahrzeuge mit Batteriebetrieb eignen sich nämlich für kürzere Strecken mit weniger Ladung. Die Schwergewichte sollen schließlich mit der Brennstoffzellentechnologie auf der Straße rollen und längere Strecken zurücklegen. Im Jahr 2027 will Daimler Truck hier in die Serienfertigung gehen. Um die Entwicklungen beim Batterieantrieb voranzutreiben, schließt das Unternehmen jetzt eine strategische Partnerschaft mit dem deutschem Hightech-Maschinenbauer Manz. Daimler Truck wird sich im Zuge einer Kapitalerhöhung mit rund zehn Prozent beteiligen. Die Partnerschaft legt den Grundstein für mögliche weitere zukünftige Batterietechnologieprojekte für Lkw und Busse. Der Kooperationsvertrag mit Manz umfasst zunächst den Aufbau einer Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen und die Montage von Batterien. Im sogenannten „InnoLab Battery“ in Mannheim werden zukünftig eigene Lithium-Ionen-Batteriezellen entwickelt. Zudem wird eine Pilotlinie produziert und zu kompletten Batteriesystemen montiert. Über 60 neue Anlagen werden in den kommenden Monaten aufgebaut. Bis Ende 2024 werden die Forschungserkenntnisse in die Entwicklung der batterie-elektrischen Produktplattform von Daimler Truck einfließen.

Zweiter Wachstumstreiber: Autonomes Fahren

Daimler Truck arbeitet akribisch an der Entwicklung selbstfahrender Lkw. Gebündelt werden die weltweiten Kompetenzen und Aktivitäten rund um das automatisierte Fahren in der Autonomous Technology Group. Dort sollen Fahrzeuge der Level 4-Technologie entwickelt, getestet und vermarktet werden. Daimler Truck sicherte sich bereits 2019 mit Torc Robotics und seit 2020 Waymo zwei starke Partner an seiner Seite. Die Entwicklungen sind dringend notwendig und bergen hohes Wachstumspotenzial: Nach Angaben des U.S. Bureau of Transportation Statistics ist die Tonnage, der per Lkw beförderten Güter in den USA in den letzten zehn Jahren um 56 Prozent gestiegen. Es wird erwartet, dass sich diese Zahl in den nächsten zweieinhalb Jahrzehnten fast verdoppeln wird. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass der Bedarf an sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Lösungen für den Lkw-Verkehr wächst. Während die Gütermenge steigt, fällt es Unternehmen allerdings immer schwerer, Fahrer zu finden. Daimler Truck gilt als US-Marktführer und Innovationsführer der Branche. Das versetzt das Unternehmen in eine einzigartige Position, um von einem Erneuerungszyklus zu profitieren.

Der Upgrade-Zyklus startet – Großauftrag von Lebensmittellieferant Sysco

Die ehemalige Daimler-Nutzfahrzeugtochter erhielt kürzlich vom US-Lebensmittellieferanten Sysco einen Großauftrag. Dieser kauft 800 batterie-elektrische Freightliner eCascadia, die bis 2026 ausgeliefert werden sollen. Beim eCascadia handelt es sich um einen vollelektrischen E-Truck. Der Cascadia selbst ist der meistverkaufte Lkw für schwere Langstreckentransporte. Sysco will mit dem Kauf seine Flotte modernisieren. Bis 2030 sollen 35 Prozent der Fahrzeuge elektrisch sein. Je nach Fahrzeugkonfiguration bietet der eCascadia eine Reichweite von etwa 230 Meilen (370 km).

Starker Jahresauftakt, erhöhte Prognose und attraktive Bewertung

Am 17. Mai überraschte der Konzern mit einem besser als erwarteten Jahresauftakt. Im 1. Quartal 2022 steigerte die ehemalige Daimler-Nutzfahrzeugsparte den Konzernabsatz von 101.364 Einheiten (im 1. Quartal 2021) auf 109.286 Einheiten. Der Umsatz lag mit 10,6 Mrd. Euro ebenfalls über dem Vorjahresquartal (9 Mrd. Euro) und über den Analystenschätzungen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 651 Mio. Euro gegenüber 588 Mio. Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Unternehmen einen Absatz zwischen 500.000 und 520.000 Einheiten. Vorstandsvorsitzender Martin Daum berichtet von einem ansteigenden Auftragsbestand, der ein neues Rekordhoch erreichte. Das Unternehmen erwartet in der 2. Jahreshälfte eine Verbesserung bei der Verfügbarkeit von Chips. In Europa sieht Finanzchef Jochen Goetz daher Aufwärtschancen beim Absatz. Ab Juli sollen die Preise nochmals erhöht werden. Die Umsatzprognose wurde aufgrund positiver Effekte aus den Wechselkursen und einer verbesserten Preisdurchsetzung von 45,5 bis 47,5 Mrd. Euro auf 48,0 und 50,0 Mrd. Euro erhöht. Die bereinigte Marge wird weiterhin bei 7 bis 9 Prozent erwartet. Die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Morningstar-Daten weiterhin sehr attraktiv.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Daimler Truck Holding AG

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Daimler Truck Holding AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 15,827 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 15,827 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Daimler Truck Holding AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 27.05.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion