DAX: Bullen demonstrieren ihre Stärke

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zunächst zurückhaltend in den Donnerstagshandel, konnte sich am späten Nachmittag jedoch aus den Fängen bärischer Händler befreien und direkt an die für ein Kaufsignal notwendige Triggermarke von 14.266 Punkten zulegen. Zeitgleich konnten der EMA 50 sowie der diesjährige Abwärtstrend hinter dem Barometer gelassen werden, dieser Ausbruch ist allerdings noch auf Nachhaltigkeit zu überprüfen!

Sollte es nun zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 14.266 Punkten kommen, wäre dies kurzfristig durchaus ein bullisches Signal mit Zielen bei 14.550 und darüber im Bereich von 14.880 Punkten. Scheinbar hat der Markt die nächsten Zinsschritte der US-Amerikaner und Europäer bereits eingepreist, sodass auf Sicht der nächsten Wochen weitere Kursgewinne folgen könnten.

Kommt es im regulären Handel am Freitag oder am Montag zu einer großen roten Tageskerze mit Abschlägen unter 13.871 Zähler, wäre dies als erneutes Fehlsignal zu interpretieren, anschließende Verluste auf 13.683 Punkte wären dann die Folge. Dieses Szenario besäße im Übrigen Impulscharakter und könnte auf Sicht der nächsten Wochen weitere Verluste forcieren.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) aus Mai veröffentlicht, um 10:00 Uhr stehen die europaweite Geldmenge M3 sowie die Kredite an den privaten Sektor aus April auf der Agenda. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Zahlen zu Konsumausgaben, persönlichen Einkommen, der PCE-Kernrate, der Handelsbilanz für Waren und den Großhandelslagerbeständen (vorläufig) per April dazu.