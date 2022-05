Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Bis zum Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,28 Prozent auf 153,83 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,95 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt nach den Kursverlusten vom Donnerstag. Am Vormittag wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In der Eurozone schwächte sich das Wachstum der Geldmenge M3 im April überraschend erneut ab. Die Daten wurden aber am Markt kaum beachtet.

Angesichts der hohen Inflation stellte Bundesbankpräsident Joachim Nagel gleich mehrere Leitzinserhöhungen durch die EZB in diesem Jahr in Aussicht. "In unserer Juni-Sitzung müssen wir ein deutliches Signal geben, wohin die Reise geht", sagte Nagel im Gespräch mit dem "Spiegel". "Aus meiner heutigen Sicht müssen wir dann im Juli einen ersten Zinsschritt machen und weitere in der zweiten Jahreshälfte folgen lassen." Für die deutsche Wirtschaft ist Nagel trotz der zahlreichen Krisenherde verhalten optimistisch. Die Anleihekurse wurde durch die Aussagen nicht belastet, da am Markt bereits einige Zinserhöhungen eingepreist sind./jsl/he