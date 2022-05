DGAP-News: Euroboden baut Geschäftsleitung aus (deutsch)

Euroboden baut Geschäftsleitung aus ^ DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Personalie Euroboden baut Geschäftsleitung aus 27.05.2022 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Grünwald, den 27.05.2022 Pressemitteilung Euroboden baut Geschäftsleitung aus Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat auf das Unternehmenswachstum reagiert und die Führungsebene um die Geschäftsführer Martin Moll und Stefan Höglmaier erweitert. An vier langjährige Mitarbeiter mit Leitungsfunktion in wichtigen Unternehmensbereichen von Euroboden wurde nun Prokura erteilt: Benjamin Hadjadj, Jens Neubauer, Robert Wengert und Dr. Julia Wöhr sind somit neue Mitglieder der Geschäftsleitung der Euroboden GmbH. Martin Moll, Geschäftsführer von Euroboden: "Mit dem Ausbau der Geschäftsleitung wollen wir Verantwortung auf mehrere Schultern übertragen und das Unternehmen breiter aufstellen. Damit erweitern wir die operative Schlagkraft und nutzen durch kurze Entscheidungswege die vorhandenen Opportunitäten in unseren Zielmärkten noch besser. Unsere neuen Prokuristen kennen unser Unternehmen in- und auswendig, sind bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten involviert und haben durch ihr Know-how maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Durch unsere breitere Führungsebene erwarten Stefan Höglmaier und ich weitere wichtige Impulse für die positive Geschäftsentwicklung von Euroboden." Stefan Höglmaier, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Durch die Ernennung von Prokuristen möchten wir dem Unternehmenswachstum gerecht werden, uns insgesamt breiter aufstellen. Als Geschäftsführer gratulieren wir den vier neuen Prokuristen herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg bei der weiteren Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Durch ihre Leistungen haben sie bereits einen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens geleistet. Für ihr Engagement und ihre große Leidenschaft, die Euroboden-Vision der Architekturkultur voranzubringen, möchten wir an dieser Stelle unsere Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen." Im Folgenden eine Übersicht der neuen Prokuristen: Benjamin Hadjadj ist gelernter Immobilienkaufmann. Er war von 2008 bis 2014 als selbstständiger Immobilienmakler aktiv. Von 2014 bis 2016 übernahm er die Position als Bereichsleiter Grundstücksankauf in München für ein Nürnberger Immobilienunternehmen. Im August 2016 begann Benjamin Hadjadj die Arbeit bei Euroboden als Akquisitionsmanager. Jens Neubauer, Diplom-Kaufmann, Steuerberater und ehemals Wirtschaftsprüfer, war mehr als zehn Jahre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) tätig. Anschließend leitete er mehrere Jahre den Bereich Rechnungswesen/Steuern für die deutschen Gesellschaften eines börsennotierten Baukonzerns. Seit 2017 ist Jens Neubauer bei Euroboden und seit 2020 kaufmännischer Leiter des Unternehmens. Robert Wengert ist Architekt und Immobilienökonom. Seit 2005 ist er in der Immobilienbranche aktiv, insbesondere in der Entwicklung und im Vertrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit 2012 ist Robert Wengert bei Euroboden und verantwortet seitdem den Vertrieb der Euroboden-Gruppe. Seit 2022 hat er zusätzlich das Produktmanagement übernommen. Die Architektin Dr. (TU Mailand) Julia Wöhr, Teamleiterin Projektmanagement, arbeitet seit 2011 für Euroboden. Bei Euroboden verantwortet Julia Wöhr gemeinsam mit ihrem Team die Umsetzung verschiedener Projekte mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für das Unternehmen. Pressekontakt Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T +49 (0)89 20 20 86-0 info@euroboden.de www.euroboden.de PB3C GmbH Karl-Philipp Jann Tauentzienstraße 16 10789 Berlin T +49 30 7262761-612 jann@pb3c.com Kontakt: PB3C GmbH Peggy Kroopmanns kroopmanns@pb3c.com +49 30726276174 Euroboden GmbH Martin Moll moll@euroboden.de +49 (0) 8920208620 --------------------------------------------------------------------------- 27.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A2GSL68, DE000A2YNXQ5, DE000A289EM6 WKN: A2GSL6, A2YNXQ, A289EM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1361669 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1361669 27.05.2022 °