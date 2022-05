DGAP-News: La Française Group: Schwieriges Umfeld für risikoreiche Anlagen: hohe Inflation und straffe Geldpolitik (deutsch)

La Française Group: Schwieriges Umfeld für risikoreiche Anlagen: hohe Inflation und straffe Geldpolitik

^ DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognose La Française Group: Schwieriges Umfeld für risikoreiche Anlagen: hohe Inflation und straffe Geldpolitik 27.05.2022 / 08:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Schwieriges Umfeld für risikoreiche Anlagen: hohe Inflation und straffe Geldpolitik Von Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française AM Mit 8,3 % im Jahresvergleich übertraf die US-Inflation im April die Markterwartungen. Der Anstieg war auf zunehmende Lebensmittelpreise und den Kern-VPI (Verbraucherpreisindex) zurückzuführen, wohingegen die Energiepreise zurückgingen. Der Kern-VPI stieg im Jahresvergleich um 6,3 %. (Quelle: Bloomberg). Ausschlaggebend dafür waren ein sprunghafter Anstieg der Flugpreise, einer volatilen Kategorie, hohe Ausgaben für "wohnen", der wichtigsten der acht Komponenten des Index, und die Inflation bei Neuwagen; die Deflation bei Gebrauchtwagen verlangsamte sich. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der VPI-Daten für April sagte der Fed-Vorsitzende Powell: "Die Inflation ist viel zu hoch. Wir handeln rasch, um sie wieder zu senken." Seit März hat die Fed die Zinssätze bereits um 75 Basispunkte (bps) auf 0,75 % - 1 % erhöht (Quelle: Bloomberg). Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee - FOMC) hat für seine nächsten Sitzungen im Juni und Juli mindestens zwei Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt angekündigt. Fed-Vertreter haben angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen über den langfristigen neutralen Nominalsatz (2,40 %) hinaus ohne Pause wahrscheinlich sind. Während der FOMC-Pressekonferenz am 4. Mai spielte der Vorsitzende Powell die Bedeutung des neutralen Zinssatzes herunter und bemerkte: "Es ist im Grunde ein Konzept. Es ist nichts, was wir mit Genauigkeit bestimmen können. Wir können ihn nur innerhalb eines breiten Spektrums von Unsicherheiten bestimmen." Der geldpolitische Kurs der Fed wird davon abhängen, inwieweit die US-Wirtschaft der Verschärfung der finanziellen Bedingungen standhalten kann. Kurzfristig erwarten wir, dass die Haltung der Fed sehr hawkish bleiben wird. Der Chef der Zentralbank sagte kürzlich dem Wall Street Journal: "Die Inflation muss auf glaubhafte Art und Weise zurückgehen. Solange das nicht der Fall ist, werden wir weitermachen. Sollte das bedeuten, dass wir uns über das allgemein akzeptierte neutrale Niveau hinaus bewegen, werden wir nicht zögern, das zu tun." Die Inflation könnte nun ihren Höchststand überschritten haben. Die Aprilzahlen fielen unter den Höchstwert vom März (8,5 % gegenüber dem Vorjahr), und der schwächer als erwartet ausgefallene Erzeugerpreisindex (PPI) untermauert diese Einschätzung. Die Inflationsrate des Dallas Trimmed Mean PCE (Personal Consumption Expenditures = Persönliche Konsumausgaben), bei der die stärksten monatlichen Preisschwankungen herausgerechnet und die durchschnittlichen verbleibenden Preisänderungen ermittelt werden, ist ermutigend. Die Trimmed Mean PCE Inflationsrate für einen Monat verlangsamte sich im Jahresdurchschnitt auf 3,1 %, nachdem er im Februar noch 4,0 % betragen hatte. Die Kennzahl deutet darauf hin, dass die Inflation im Januar ihren Höhepunkt erreichte, als die Trimmed Mean PCE Inflationsrate eine einmonatige Jahresrate von 6,3 % erreichte. (Quelle: Bloomberg) Die Botschaft der Fed an die Finanzmärkte ist jedoch vorerst eindeutig. Die Zentralbank wird dem Kampf gegen die hohe Inflation weiterhin Vorrang vor künftigen Wachstumssorgen einräumen. Zu Beginn des zweiten Quartals zeichnen die harten Wirtschaftsdaten ein optimistischeres Bild als die weichen Wirtschaftsindikatoren. Im April verzeichnete die Produktion im verarbeitenden Gewerbe drei Monate in Folge solide Zuwächse. Außerdem könnte die steigende Kapazitätsauslastung darauf hindeuten, dass die Beeinträchtigungen der Lieferketten abnehmen. Trotz der Kaufkrafterosion aufgrund der höheren Inflation und der jüngsten Eintrübung der Verbraucherstimmung stiegen die Einzelhandelsumsätze im April kräftig an und nahmen den vierten Monat in Folge zu. Was sind die Folgen für die Finanzmärkte? Insgesamt sind die Märkte noch dabei, die Verschärfung der Finanzbedingungen zu verdauen. Die erwartete reale Inflationsrate in den USA über einen Zeitraum von fünf Jahren, der in fünf Jahren beginnt, ist seit Januar 2022 erheblich gestiegen, und zwar um fast 100 Basispunkte von etwa -0,40 % auf 0,37 %. Die fünfjährige Termin-Inflationserwartung liegt jedoch immer noch 70 Basispunkte unter ihrem Höchststand von 2018. (Quelle: Bloomberg) Die Befürchtung einer hawkishen Haltung der Zentralbanken in den Industrieländern (d.h. Zinserhöhungen bis in den restriktiven Bereich) und ein erhöhtes Rezessionsrisiko in den Jahren 2023-2024 deuten auf ein sehr negatives Umfeld für riskante Anlagen hin. Wie bewerten die Märkte das Rezessionsrisiko? Laut J.P. Morgan Research preisen die Aktienmärkte in den USA und im Euroraum eine 70 %ige Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Rezession ein, verglichen mit einer 50 %igen Wahrscheinlichkeit bei Investment-Grade-Krediten, einer 30 %igen Wahrscheinlichkeit bei Hochzinsanleihen und einer 10-20 %igen Wahrscheinlichkeit an den Geldmärkten. Wir wären da vorsichtiger als J.P. Morgan. Die Inflation wird sich stark auf die Verbrauchernachfrage auswirken, insbesondere in Europa, und die Zentralbanken werden ihre Geldpolitik weiter straffen, solange es keine Anzeichen für eine Abschwächung der Inflation gibt. Dies ist mittelfristig nicht das beste Umfeld für risikoreiche Anlagen selbst wenn es zu einer kurzfristigen Entspannung kommen sollte. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH Alexandra Kohlstrung Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26 akohlstrung@la-francaise.com www.la-francaise-systematic-am.de Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer DIESES DOKUMENT IST FÜR NICHT-PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MiFID II BESTIMMT. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung in Bezug auf bestimmte Anlagen dar. Die bereitgestellten spezifischen Informationen, Meinungen und Zahlen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf der Grundlage der aktuellen Wirtschafts-, Finanz- und Börsenlage als fundiert oder zutreffend erachtet und spiegeln die aktuelle Meinung der La Française Gruppe zu den Märkten und Marktentwicklungen wider. Sie haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern, und sie können von den Meinungen anderer Managementexperten abweichen. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Performance ist und dass das Niveau der Wertentwicklung im Laufe der Zeit nicht konstant ist. Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und mit einer Zulassung als Wertpapierdienstleistungsunternehmen durch die ACPR unter der Nr. 18673. La Française Asset Management ist eine Verwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen wurde. Die Portfolioverwaltungsgesellschaft La Française Real Estate Managers erhielt am 26. Juni 2007 die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 und am 24.06.2014 die AIFM-Zulassung gemäß der Richtlinie 2011/61/EU (www.amf-france.org). --------------------------------------------------------------------------- 27.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 1362537 27.05.2022 °