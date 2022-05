Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren?

Wichtige Punkte

Der Kauf von Anlageimmobilien ist heutzutage eine schwierige Angelegenheit.

Es gibt andere Schritte, die du unternehmen kannst, um in Immobilien zu investieren.

Die Investition in Immobilien ist eine großartige Möglichkeit, um eine Menge Vermögen aufzubauen – vor allem, wenn du bereit bist, geduldig zu sein. Aber im Moment ist der Immobilienmarkt geradezu verrückt.

Nicht nur, dass die Immobilienwerte auf breiter Front gestiegen sind, auch die Hypothekenzinsen sind auf dem teuersten Stand seit über zehn Jahren. Das bedeutet, dass es sehr schwierig ist, Einkommensimmobilien zu erwerben oder erschwingliche Häuser zu finden, die renoviert und mit Gewinn verkauft werden können.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass du kein Haus kaufen musst, um ein Immobilieninvestor zu werden. Es gibt sogar einen einfacheren Weg, um in einer Zeit, in der es so unglaublich schwierig geworden ist, Immobilien zu kaufen, in das Immobiliengeschäft einzusteigen.

Halte dich stattdessen an REITs

Jetzt ist sicherlich kein guter Zeitpunkt, um ein Haus zu kaufen. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, um in REITs (Real Estate Investment Trusts) zu investieren.

REITs sind Unternehmen, die verschiedene Arten von Immobilien besitzen und betreiben. Innerhalb der REITs gibt es verschiedene Sektoren, auf die du dich konzentrieren kannst. Und jetzt ist aus mehreren Gründen ein guter Zeitpunkt, um in REITs einzusteigen.

Erstens war der Aktienmarkt extrem volatil, und die Portfolios vieler Menschen sind im bisherigen Jahresverlauf deutlich gefallen. Der Vorteil von REITs ist, dass sie in der Regel höhere Dividenden zahlen als durchschnittliche Aktien (weil sie besondere Anforderungen an die Dividendenzahlung haben). Und diese Dividendenzahlungen können helfen, andere Verluste auszugleichen, die du vielleicht siehst.

Außerdem sind die Aktienwerte im Moment auf breiter Front rückläufig. Das bedeutet, dass du vielleicht die Gelegenheit hast, bestimmte REIT-Aktien relativ günstig zu erwerben.

Welche REITs sind heute ein guter Kauf?

Welche REITs du kaufst, sollte von deiner Anlagestrategie abhängen. Aber im Allgemeinen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Industrieimmobilien zu kaufen.

Die Pandemie hat das Einkaufsverhalten der Verbraucher stark verändert. Viele Menschen kaufen jetzt eher online ein, und das hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Industrieflächen geführt (z. B. Lagerhallen, Fulfillment Center und Ähnliches). Das macht Unternehmen, die Industrieflächen betreiben, zu einer guten Wahl.

Du solltest dich auch auf REITs konzentrieren, die gut aufgestellt sind, um eine wirtschaftliche Krise zu überstehen, vor der einige Experten warnen. In dieser Hinsicht sind REITs im Gesundheitsbereich eine gute Option, denn selbst in schlechten Zeiten werden die Menschen immer mit medizinischen Problemen zu kämpfen haben.

Es gibt keinen Grund, an der Seitenlinie zu sitzen

Es mag eine schwierige Zeit sein, um Ertragsimmobilien zu kaufen oder Häuser zu sanieren. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist, um in Immobilien zu investieren.

Da der Aktienmarkt so unbeständig ist, können REITs dank der großzügigen Dividendenausschüttungen tatsächlich eine Quelle der Einkommenssicherheit in deinem Portfolio sein. Und wenn du aufgrund der allgemeinen Marktturbulenzen einige REIT-Aktien mit einem Abschlag ergattern kannst, lohnt es sich, zuzugreifen.

Der Artikel Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 20.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022