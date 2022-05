New Yorker Generalstaatsanwältin darf weiter gegen Trump ermitteln

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, Ermittlungen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen ihn zu stoppen. Ein Gericht in dem Bundesstaat wies am Freitag eine entsprechende Klage Trumps zurück.

James sagte dazu, dass es wieder einmal klar geworden sei, dass "die unbegründeten rechtlichen Anfechtungen von Donald J. Trump unsere rechtmäßige Untersuchung seiner Finanzgeschäfte und der der Trump-Organisation nicht stoppen können". Trump hatte im Dezember Klage eingereicht und die Ermittlungen als unrechtmäßig beschrieben.

Bei den umfassenden Untersuchungen von James geht es unter anderem um den Verdacht, dass Trumps Firma falsche Angaben zum Wert ihrer Immobilien gemacht hat, um Kredite zu bekommen oder sich Preisvorteile zu erschleichen. Trump hatte die Ermittlungen bereits in der Vergangenheit als "Hexenjagd" bezeichnet. Erst am Donnerstag hatte ein anderes New Yorker Gericht entschieden, dass Trump unter Eid in der Untersuchung aussagen muss./scb/DP/he