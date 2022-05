FRAUEN-WAGNISKAPITAL:Studie - Männer dominieren Führungspositionen in Wagniskapitalbranche

Berlin (Reuters) - Die Wagniskapitalbranche wird einer Studie zufolge weiterhin von Männern dominiert.

Rund 85 Prozent aller Gesellschafter seien Männer, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der Marktforscher von IDC unter mehr als 400 Risikokapitalgesellschaften im Auftrag der Vereinigung European Women in VC hervor.

Bei Betrachtung der Gesamtinvestitionen gehe die Schere noch weiter auseinander. Hier könnten Frauen nur über neun Prozent der Gesamtsumme entscheiden und bestimmen, wie diese investiert werde. Das deute darauf hin, dass Frauen eher an kleineren Fonds beteiligt seien. Und es führe dazu, dass auch signifikant weniger in von Frauen geführte Startups investiert wird. Im vergangenen Jahr entfielen nur 1,8 Prozent der Investitionen in Europa auf von Frauen geführte Jungfirmen. Der Anteil stagniert seit Jahren.

"Wir brauchen mehr Kapital für von Frauen geführte Fonds und weibliche Investoren auf der Ebene des Fondsmanagements", sagte Anna Wnuk von European Women in VC. "Dies ist eine Lösung, damit mehr Risikokapital Gründerinnen erreicht."