adidas - Kreuzunterstützung aus dem Lehrbuch

Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle die charttechnischen Perspektiven der Adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Vor allem die Bedeutung der Kernhaltezone bei rund 160 EUR hatten wir seinerzeit hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. Mai). Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau fällt der Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 165,25 EUR) mit einem Fibonacci-Level (161,16 EUR) und der horizontalen Auffangzone bei rund 160 EUR zusammen (siehe Chart). Weitere Schlüsselargumente waren die historisch niedrig notierenden Indikatoren MACD und RSI. Auf die Konstellation beim zuletzt genannten Oszillator wollen wir heute nochmals genauer eingehen. In den Jahren 1998, 2008, 2014 und 2020 erreichte der RSI in der Vergangenheit vergleichbare Niedrigwerte. In diesem Jahrtausend folgten auf solche überverkauften Phasen auf 12-Monats-Sicht stets deutlich Kursgewinne. Lediglich 1998 steht nach einem Jahr eine „rote Null“ zu Buche. Per Saldo macht die aktuelle Indikatorenkonstellation demnach Mut, dass nach der scharfen Korrektur nun eine Aufwärtsreaktion folgt – vor allem, wenn die eingangs erwähnte Bastion bei rund 160 EUR hält.

adidas (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart adidas

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

