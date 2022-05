Aktienmärkte: Kurzfristige Erholung Grund für langfristigen Optimismus? "Nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwarten"

Mit dem Abschluss der letzten Woche haben viele Indizes, darunter vor allem an den US-Märkten, die erste grüne Wochenkerze seit geraumer Zeit zeichnen können. Aus Sicht der meisten Marktbeobachter ist die jüngste Aufwärtsdynamik jedoch kein Grund für langfristig gute Laune. Eine Trendwende scheint weiterhin nicht in Sicht. Allerdings könnte sich der Aufwärtstrend zunächst kurzfristig fortsetzen. "Kurzfristig profitiert der DAX von seiner günstigen Bewertung und dem bereits sehr pessimistischen Anlegersentiment", prognostiziert Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Erwartungen fallender Unternehmensgewinne sprächen jedoch mittelfristig für schwächere Kurse.

"Nicht zu viel Aufwärtspotenzial zu erwarten"

Aus technischer Sicht sollte nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwartet werden, erklärt Christoph Geyer, Experte für technische Analyse. Zwar sei im DAX der Ausbruch nach oben geschafft, allerdings nicht mit zunehmenden Umsätzen. "Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer immer noch skeptisch reagieren und nicht bereit sind, im großen Umfang wieder einzukaufen." Von den Indikatoren ginge ebenfalls kein Impuls aus, dass es weiter nach oben gehen könnte. "Auch wenn sich die Lage mit dem Ausbruch verbessert hat, sollte zunächst nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwartet werden. Der Bereich der alten Unterstützungszone bei knapp unter 15.000 Punkte dürfte das maximal zu erwartende Ziel in den kommenden Wochen darstellen."

Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr?

Licht und Schatten macht Markus Reinwand von der Helaba für Aktien aus: Erste Lichtblicke wie der zweite Anstieg des info-Geschäftsklimaindex' in Folge hätten Rezessionsängste abgeschwächt und Chancen für eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr erhöht. "Aktien nehmen dies erfahrungsgemäß vorweg", kommentiert der Experte. Auch die moderate Bewertung sei ein Argument für Aktien, insbesondere für Dividendentitel. Es sei aber dennoch nicht auszuschließen, dass die Preise erstmal nachgäben. "Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir aber mit einer spürbaren Erholung", ist Reinwand optimistisch. Durchwachsene Nachrichten dürften seitens der Konjunktur anstehen. So erwartet Hürkamp eine Rekordinflation von 8 Prozent in der Eurozone für Mai nach 7,5 Prozent im Vormonat. Die Folge: "Unsere Volkswirte haben ihre Inflationsprognose für gesamt 2022 diese Woche nochmals von 6 Prozent auf 7 Prozent nach oben angepasst." Am Dienstag dürften allerdings die Umfragen unter den chinesischen Einkaufsmanagern etwas besser ausfallen als im vergangenen Monat: Nach 47,7 werden nun 48,1 Punkte erwartet. Der ISM-Index in den USA sollte hingegen nach Einschätzung der Commerzbank seinen Abwärtstrend fortsetzen. Am Freitag würden die USA dennoch einen starken Arbeitsmarkt mit 300.000 neu geschaffenen Stellen melden.

Michael Burry, der US-Börsenexperte und Hedge Fonds Manager, der die Finanzkrise 2008 prognostiziert und mit einer Short-Position auf dem Immobilienmarkt enorme Erfolge gefeiert hatte, zeichnet Parallelen zwischen der derzeitigen Situation und der damaligen. Aus Burrys Sicht zeigt das derzeitige Level an privaten Ersparnissen von US-Konsumenten und das wachsende Level an Kreditkartenschulden eine drohende Rezession im Konsumenten-Bereich und schwächere Quartalsbilanzen vieler Unternehmen auf.

onvista-Redaktion/Börse Frankfurt News/dpa-AFX