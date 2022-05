ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer auf 95 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer wegen des höheren Langfrist-Zinsniveaus von 100,20 auf 95,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. In einer relativ hohen Abhängigkeit des Verpackungsherstellers vom Energieträger Gas sieht Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie keinen Anlass für übertriebene Sorgen. Die mittelfristigen Aussichten seien vor allem wegen dem anhaltenden Boom bei Biopharmazeutika sehr gut. Er hält die Aktien nach wie vor für attraktiv bewertet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 14:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 14:43 / MESZ

