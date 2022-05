Anti Plastic-Index deutet Trendwende an!

Die Verwendung von recyceltem Plastik nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Einer Studie des Researchhauses Research and Markets zufolge dürfte sich der globale Markt für recyceltes Plastik von 59,777 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 124,314 Milliarden Dollar im Jahr 2030 mehr als verdoppeln. Immer mehr Unternehmen verwenden recyceltes Plastik für ihre Produkte und Verpackungen. Die Flaschen von Coca Cola sind seit langem zu 50 Prozent aus recyceltem Plastik. Inzwischen sind die Flaschen in den USA zu einem großen Teil bereits zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik. Konzerne wie Danone, Nestlé, PepsiCo und Unilever einigten sich kürzlich auf Prinzipien für das chemische Recyceln von Plastik, Prada nutzt recyceltes Nylon für ihre Kollektion. Ford setzt alte Fischernetze für Clips für die Kabelbäume ein und bei Audi besteht die Sitzpolsterung zum großen Teil aus recycelten PET-Flaschen. Dennoch besteht noch großes Wachstumspotenzial.

Nach einer im Februar veröffentlichten Einschätzung der OECD wurden 2019 nur neun Prozent des Plastiks recycelt. Die Hälfe des Plastikmülls landete reguliert auf Deponien und rund 22 Prozent wurden unkontrolliert entsorgt oder landeten in der Umwelt. Das World Economic Forum schätzt, dass bisherige Absichtserklärungen seitens der Politik und Unternehmen dazu führen könnten, dass der Plastikmüll, der in den Meeren landet, bis 2040 nur um sieben Prozent reduziert werden dürfte. Zu wenig, um das Plastikmüllproblem zu lösen. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) können Anleger in Unternehmen investieren, die zur Reduzierung des Plastikverbrauchs beitragen können. In der vergangenen Woche zeigte der Index einen deutlichen Sprung nach oben und kratzt an einer wichtigen Widerstandsmarke. Ein Ausbruch über 960 Punkte könnte weitere Aufwärtsimpulse geben. Unterstützung bekam der Index zuletzt vor allem von den Aktien von Interface, O-I Glass, Trex und Westrock

Interface ist ein Hersteller von textilen und elastischen Bodenbelägen. Anfang Mai meldete das Unternehmen überraschend gute Quartalszahlen. Seither zeigt der Börsenkurs – bei gewissen Schwankungen – tendenziell nach oben. O-I Glass zählt zu den weltweit größten Produzenten von Glasbehältern. Positive Analystenkommentare und die gerichtliche Freigabe zur Restrukturierung einer Tochter beflügelten die Aktie vergangene Woche. Trex Company stellt aus Verbundmaterial unter anderem Terrassendielen, Geländer, Auflagesyteme und Zierleisten her. Das Verbundmaterial besteht dabei aus recyceleten Materialien. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie zeitweise mehr als halbiert. Für das erste Quartal 2022 meldete das Unternehmen nun ein Rekordergebnis und erhielt dadurch positive Impulse. Das Management des amerikanischen Pappe- und Verpackungsmaterialhersteller Westrock blieb auf dem jüngsten Investorentag zurückhaltend mit den Prognosen. Dies sorgte im Anschluss für einen deutlichen Kursdämpfer. Die Analysten sind nach Angaben von Thomson Reuters dennoch mehrheitlich positiv gestimmt.

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Es geht darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Er enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten. Neben den vier genannten Titeln zählen aus Europa unter anderem Recyclingexperten wie Biffa und Veolia Environment, BillerudKorsnäs (Hersteller von Papier- und Wellpapperohstoffen aus 100% Zellstoff) und der Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten Tomra zum Index.

Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Emissionstag 09.06.2021 Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 96,56 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

