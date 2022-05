Börse Frankfurt-News: Kurzfristig aufwärts - mittelfristig abwärts (Marktausblick)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Verlustfahrt an den Börsen scheint zunächst gestoppt. Analysten sehen technisches Potential für den DAX bis 15.000 Punkte. Doch Unsicherheit bleibt. Die anstehende Index-Überprüfung könnte Delivery Hero und HelloFresh aus der ersten Börsenliga katapultieren.

30. Mai 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die jüngste Kurserholung weltweit sehen Viele noch nicht als Trendwende. Allerdings könnte sich der Aufwärtstrend zunächst fortsetzen. "Kurzfristig profitiert der DAX von seiner günstigen Bewertung und dem bereits sehr pessimistischen Anlegersentiment", prognostiziert Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Erwartungen fallender Unternehmensgewinne sprächen jedoch mittelfristig für schwächere Kurse.

Am Freitag war der DAX mit 14.462 Zählern und einem Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel gegangen, damit auf dem höchsten Niveau seit fünf Wochen. Es deutet sich außerdem ein freundlicher Wochenauftakt an. Die Vorgaben aus Asien sind positiv, nachdem das Ende des Lockdown in Shanghai für Mittwoch avisiert worden war. Der Shanghai Composite gewinnt 0,5 Prozent auf 3.145 Zähler, der Nikkei 225 in Tokyo 0,7 Prozent auf 26.782 und der Hang Seng 1,9 Prozent auf einen Stand von 21.089.

Markttechnik: "Nicht zu viel Aufwärtspotenzial zu erwarten"

Aus technischer Sicht sollte nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwartet werden, erklärt Christoph Geyer, Experte für technische Analyse. Zwar sei im DAX der Ausbruch nach oben geschafft, allerdings nicht mit zunehmenden Umsätzen. "Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer immer noch skeptisch reagieren und nicht bereit sind, im großen Umfang wieder einzukaufen." Von den Indikatoren ginge ebenfalls kein Impuls aus, dass es weiter nach oben gehen könnte. "Auch wenn sich die Lage mit dem Ausbruch verbessert hat, sollte zunächst nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwartet werden. Der Bereich der alten Unterstützungszone bei knapp unter 15.000 Punkte dürfte das maximal zu erwartende Ziel in den kommenden Wochen darstellen."

Gemischtes Bild für Aktien

Licht und Schatten macht Markus Reinwand von der Helaba für Aktien aus: Erste Lichtblicke wie der zweite Anstieg des info-Geschäftsklimaindex' in Folge hätten Rezessionsängste abgeschwächt und Chancen für eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr erhöht. "Aktien nehmen dies erfahrungsgemäß vorweg", kommentiert der Experte. Auch die moderate Bewertung sei ein Argument für Aktien, insbesondere für Dividendentitel. Es sei aber dennoch nicht auszuschließen, dass die Preise erstmal nachgäben. "Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir aber mit einer spürbaren Erholung", ist Reinwand optimistisch.

Durchwachsene Nachrichten dürften seitens der Konjunktur anstehen. So erwartet Hürkamp eine Rekordinflation von 8 Prozent in der Eurozone für Mai nach 7,5 Prozent im Vormonat. Die Folge: "Unsere Volkswirte haben ihre Inflationsprognose für gesamt 2022 diese Woche nochmals von 6 Prozent auf 7 Prozent nach oben angepasst." Am Dienstag dürften allerdings die Umfragen unter den chinesischen Einkaufsmanagern etwas besser ausfallen als im vergangenen Monat: Nach 47,7 werden nun 48,1 Punkte erwartet. Der ISM-Index in den USA sollte hingegen nach Einschätzung der Commerzbank seinen Abwärtstrend fortsetzen. Am Freitag würden die USA dennoch einen starken Arbeitsmarkt mit 300.000 neu geschaffenen Stellen melden.

DAX: Rheinmetall und Beiersdorf statt Delivery Hero und HelloFresh?

Am Freitag überprüft die Deutsche Börse die DAX-Zusammensetzung. Analyst*innen sehen gute Chancen für Rheinmetall und Beiersdorf in den Leitindex auf- bzw. wieder aufzusteigen. Weichen müssten dann Delivery Hero und HelloFresh.

Die Berichtssaison hingegen geht zu Ende, spannend wird es jedoch nochmals im Technologiesektor: Am Montag berichten SAP-Konkurrent Salesforce und HP über das abgelaufene Quartal.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Am Montag wird an der Wall Street nicht gehandelt. In den USA wird der Memorial Day gefeiert. Am Freitag sind die Börsen in China und Hongkong geschlossen, bereits ab Donnerstag findet in London kein Handel statt.

Dienstag, 31. Mai 2022

03:30 Uhr. China: Einkaufsmanagerindizes verarbeitendes Gewerbe Mai

Das Konjunkturteam der DekaBank erwartet einen Anstieg des offiziellen PMI für das verarbeitende Gewerbe von 47,4 auf 48,5 Punkten. "Auch im weiteren Jahresverlauf wird die Null-Covid-Strategie die Konjunktur Chinas immer wieder belasten", heißt es.

Dienstag, 31. Mai 2022

11:00 Uhr. Eurozone: Inflation Mai

Die Inflation im Euroraum dürfte im Mai mit 7,8 % einen neuen Höchststand erreicht haben, erwartet die DekaBank. So sei bei den Verbraucherpreisen von Energiegütern wieder mit Anstiegen zu rechnen. Zudem nehme der Preisauftrieb auch in anderen Bereichen zu, was sich unter anderem in der Kerninflationsrate von 3,7 % widerspiegele.

Freitag, 03. Juni 2022

14:30 Uhr. USA: Arbeitsmarkt Mai

Die Dynamik am US-Arbeitsmarkt wird nach Einschätzung der DekaBank langsam geringer. Insgesamt dürfte ein Trend zu "normaleren" Beschäftigungszuwächsen von ca. 200.000 Stellen pro Monat erkennbar werden. Aus geldpolitischer Sicht dürften auch die Lohndaten von Interesse seien.

von: Antje Erhard. 30. Mai 2022, © Deutsche Börse AG

