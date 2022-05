Brent Crude Oil: Märzhochs im Visier

Noch wurde kein Durchbruch beim Öl-Embargo gegen Russland erzielt, hierzu müssten alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Die Verhandlungen sollen am Montagmorgen fortgesetzt werden, heißt es aus informierten Kreisen. Ein Kompromissvorschlag, wonach zunächst nur Öl-Importe per Schiff verboten werden sollen, dürfte auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel werden, der heute beginnt. Noch aber sträubt sich Ungarn gegen dieses Vorhaben, das Land ist schwer abhängig vom russischen Öl. Aber schon im Vorfeld heizt diese Debatte den Energieträger Brent Crude Öl merklich an, am Freitag hat der Rohstoff die Schwelle von 119,00 Dollar überschritten und steuert geradewegs auf die Märzhochs zu. Denkbar wären darüber sogar Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs aus Anfang März.

Keine Entspannung in Sicht

Der Durchbruch über die Hürde von rund 115,00 US-Dollar in der abgelaufenen Handelswoche hat ein kleineres Kaufsignal mit Zielen bei nun 123,71 und darüber an den Verlaufshochs aus 2012 bei 128,37 US-Dollar in Gang gesetzt. Gelingt es auch diese Hürde zu knacken, wäre es ein leichtes, an die aktuellen Jahreshochs von 138,03 US-Dollar zuzulegen und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Eine signifikante Entspannung kann aus technischer Sicht erst unterhalb von 100,00 US-Dollar für Brent Crude Öl abgeleitet werden, in diesem Szenario wären anschließend Abschläge zunächst in den Bereich von 90,39 und darunter die Horizontalunterstützung aus Ende 2018 um 86,71 US-Dollar vorstellbar.