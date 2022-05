DAX: 14.550 Punkte im Fokus

Zum Ende der abgelaufenen Handelswoche hat der Deutsche Aktienindex DAX durch einen dynamischen Kurssprung über gleich drei Hürden auf sich aufmerksam gemacht und konnte den diesjährigen Abwärtstrend auf Tages- und Wochenschlusskursbasis beenden. Das hierdurch kurzfristig freigesetzte Kurspotenzial könnte durchaus auf der Oberseite gehandelt werden, allerdings bleiben die Achtungszeichen noch sehr groß.

Kurzfristige Anstiegschancen durch den Ausbruch über 14.226 Punkte hat sich der DAX nun an 14.550 Punkte erkämpft, darüber in den Bereich zwischen 14.818 und 14.925 Zählern. Eine überschießende Welle könnte im Idealfall sogar an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.109 Punkten heranreichen, wo anschließend aber wieder signifikante Gewinnmitnahmen erfolgen dürften.

Ein bärisches Szenario lässt sich unterdessen für das heimische Leitbarometer nicht ableiten, ein solches tritt erst unterhalb eines Kursniveaus von mindestens 13.822 Punkten ein. In diesem Fall müssten anschließende Verluste auf 13.683 und 13.380 Punkte zwingend einkalkuliert werden. Auf Sicht der nächsten Tage bleibt allerdings die Anstiegsvariante zu favorisieren.

Ein Hinweis vorweg, feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA heute geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten aus Deutschland stehen in wenigen Minuten mit Importpreisen aus April sowie dem Nominallohn-/Reallohnindex aus Q1 auf der Agenda. Um 9:00 Uhr meldet Spanien Verbraucherpreise aus Mai (Vorabschätzung), um 11:00 Uhr folgen eine Reihe Daten aus Europa zur Wirtschaftsstimmung, Geschäftsklimaindikator, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen aus Mai. Um 14:00 Uhr werden Deutschlands Verbraucherpreise aus Mai (Vorabschätzung) vorgestellt.