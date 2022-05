DGAP-DD: Zalando SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.05.2022 / 18:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32.12 EUR 256.96 EUR 32.12 EUR 3693.80 EUR 32.12 EUR 3083.52 EUR 32.13 EUR 1638.63 EUR 32.14 EUR 1349.88 EUR 32.14 EUR 2506.92 EUR 32.14 EUR 6910.10 EUR 32.14 EUR 2056.96 EUR 32.14 EUR 2924.74 EUR 32.14 EUR 128.56 EUR 32.14 EUR 2442.64 EUR 32.15 EUR 4501.00 EUR 32.15 EUR 1253.85 EUR 32.15 EUR 1993.30 EUR 32.15 EUR 2925.65 EUR 32.15 EUR 2443.40 EUR 32.15 EUR 2250.50 EUR 32.16 EUR 2830.08 EUR 32.16 EUR 2444.16 EUR 32.16 EUR 2058.24 EUR 32.16 EUR 4212.96 EUR 32.17 EUR 2830.96 EUR 32.17 EUR 2444.92 EUR 32.17 EUR 7045.23 EUR 32.17 EUR 2058.88 EUR 32.17 EUR 2541.43 EUR 32.17 EUR 5726.26 EUR 32.18 EUR 2735.30 EUR 32.18 EUR 2445.68 EUR 32.18 EUR 2510.04 EUR 32.19 EUR 2543.01 EUR 32.19 EUR 2446.44 EUR 32.19 EUR 2382.06 EUR 32.19 EUR 4055.94 EUR 32.12 EUR 3051.40 EUR 32.14 EUR 9352.74 EUR 32.14 EUR 7842.16 EUR 32.12 EUR 15449.72 EUR 32.20 EUR 901.60 EUR 32.20 EUR 8951.60 EUR 32.16 EUR 17237.76 EUR 32.12 EUR 4721.64 EUR 32.12 EUR 3051.40 EUR 32.17 EUR 12353.28 EUR 32.19 EUR 14292.36 EUR 32.19 EUR 2864.91 EUR 32.19 EUR 2832.72 EUR 32.19 EUR 675.99 EUR 32.19 EUR 6438.00 EUR 32.19 EUR 1641.69 EUR 32.16 EUR 32.16 EUR 32.16 EUR 7525.44 EUR 32.13 EUR 5783.40 EUR 32.14 EUR 3663.96 EUR 32.13 EUR 9542.61 EUR 32.13 EUR 7839.72 EUR 32.13 EUR 1349.46 EUR 32.13 EUR 6843.69 EUR 32.11 EUR 3146.78 EUR 32.08 EUR 3592.96 EUR 32.07 EUR 8915.46 EUR 32.04 EUR 8266.32 EUR 32.06 EUR 7758.52 EUR 32.09 EUR 6225.46 EUR 32.07 EUR 4874.64 EUR 32.07 EUR 705.54 EUR 32.07 EUR 32.07 EUR 32.08 EUR 4908.24 EUR 32.08 EUR 32.08 EUR 32.08 EUR 1186.96 EUR 32.09 EUR 2759.74 EUR 32.09 EUR 96.27 EUR 32.09 EUR 2920.19 EUR 32.09 EUR 1797.04 EUR 32.15 EUR 1768.25 EUR 32.18 EUR 3700.70 EUR 32.19 EUR 2510.82 EUR 32.17 EUR 997.27 EUR 32.17 EUR 15505.94 EUR 32.21 EUR 3478.68 EUR 32.21 EUR 11080.24 EUR 32.21 EUR 2480.17 EUR 32.17 EUR 6434.00 EUR 32.17 EUR 4696.82 EUR 32.17 EUR 3184.83 EUR 32.17 EUR 450.38 EUR 32.17 EUR 3184.83 EUR 32.17 EUR 2605.77 EUR 32.20 EUR 6472.20 EUR 32.19 EUR 2703.96 EUR 32.16 EUR 4952.64 EUR 32.18 EUR 3990.32 EUR 32.18 EUR 7916.28 EUR 32.20 EUR 3703.00 EUR 32.17 EUR 14026.12 EUR 32.18 EUR 5245.34 EUR 32.18 EUR 13740.86 EUR 32.22 EUR 6444.00 EUR 32.22 EUR 1031.04 EUR 32.22 EUR 5412.96 EUR 32.22 EUR 5284.08 EUR 32.22 EUR 9794.88 EUR 32.22 EUR 6572.88 EUR 32.22 EUR 9955.98 EUR 32.22 EUR 998.82 EUR 32.23 EUR 3738.68 EUR 32.23 EUR 3384.15 EUR 32.22 EUR 10342.62 EUR 32.30 EUR 6460.00 EUR 32.30 EUR 5491.00 EUR 32.34 EUR 5142.06 EUR 32.45 EUR 12980.00 EUR 32.45 EUR 876.15 EUR 32.36 EUR 4465.68 EUR 32.41 EUR 1393.63 EUR 32.41 EUR 1263.99 EUR 32.41 EUR 4245.71 EUR 32.40 EUR 2721.60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32.18 EUR 539959.01 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.05.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

