M-RKTE-DAX:Europas Börsen nach Öl-Embargo gegen Russland auf Tauchstation

Frankfurt (Reuters) - Die steigenden Energiepreise nach der Einigung der EU-Staaten auf ein Öl-Embargo gegen Russland haben die Inflationssorgen der Aktienanleger weiter angeheizt.

Der Dax verlor am Dienstag 0,7 Prozent auf 14.467 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,9 Prozent nach. "Die Notierungen für das schwarze Gold haben schon in den vergangenen Tagen ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen, ein erneutes Anlaufen der Jahreshochs scheint nur noch eine Frage der Zeit," sagt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Brokerhaus RoboMarkets. "Damit dürfte auch die Hoffnung wieder schwinden, dass die Inflation bereits ihren Hochpunkt erreicht haben könnte."

Charts zu den Werten im Artikel Ölpreis Brent

Ölpreis WTI

DAX Kursindex

DAX

Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI kletterten angesichts des Embargos gegen russische Ölimporte mit 124,10 und 119,43 Dollar je Fass auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Brent kostete in der Spitze zwei Prozent, WTI knapp vier Prozent mehr. Die Aktien großer Ölkonzerne wie Shell oder BP waren europaweit gefragt. "Eine Preisexplosion in den Bereich von 140 oder 150 US-Dollar wäre das Letzte, was der Aktienmarkt jetzt gebrauchen kann", konstatierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Schon jetzt hat der Preisschub bei Energie die Inflation im Euro-Raum auf ein neues Rekordhoch getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten im Mai durchschnittlich 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Anfang März waren die Preise für Brent und WTI infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine auf fast 140 und gut 130 Dollar je Barrel geschnellt.

BEFRISTETE AUSNAHME FÜR UNGARN BEI ÖL-EMBARGO

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hatten sich nach zähem Ringen am Montagabend auf einen Kompromiss geeinigt, der russische Öllieferungen per Schiff unterbindet, Pipeline-Lieferungen aber zunächst weiterhin zulässt. Die EU verständigte sich damit auf eine befristete Ausnahme des Einfuhrverbots für Ungarn, die Slowakei und Tschechien, die von Öl-Lieferungen durch die Druschba-Pipeline abhängig sind. Laut EU-Ratspräsident Charles Michel werden durch die Sanktionen unmittelbar zwei Drittel der russischen Öl-Exporte in die EU unterbunden.

Der Euro konnte von den Zinsspekulationen, die durch die Rekordinflation im Euro-Raum noch einmal verstärkt wurden, nicht profitieren. Die Gemeinschaftswährung fiel nach ihrer jüngsten Rally um bis zu 0,5 Prozent auf 1,0720 Dollar. Nach wie vor sei nicht auszuschließen, dass eine Energiekrise in der EU drohe, sollte Russland auf die Öl-Sanktionen reagieren und den Gashahn zudrehen, warnte Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger "In diesem Fall könnten die negativen Folgen für die EU-Konjunktur deutlich zu spüren sein und letztlich die EZB dazu veranlassen, den Lift-off zu verschieben oder den Zins weniger stark anzuheben, als sie zuletzt signalisiert hat."

DEUTSCHE BANK UND DWS NACH RAZZIA UNTER DRUCK

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt machten die Deutsche Bank und deren Tochter DWS mit einer Durchsuchung der jeweiligen Firmenzentralen von sich Reden. Dem "Handelsblatt" zufolge stehen die Razzien im Zusammenhang mit den sogenannten "Greenwashing"-Vorwürfen gegen den Vermögensverwalter DWS - also eines zu laxen Umgangs mit den Kriterien für "grüne" Investments. "Wir haben in dieser Angelegenheit kontinuierlich und umfassend mit allen relevanten Regulierungsbehörden zusammengearbeitet und werden dies auch weiterhin tun", erklärte ein DWS-Sprecher. Von der Deutschen Bank war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.Die Aktien der Deutschen Bank verloren im Dax 2,2 Prozent, die DSW notierte im SDax 2,1 Prozent schwächer.

Im MDax sorgte Lanxess für ein Kursfeuerwerk. Der Spezialchemiekonzern verringert mit einem Milliardendeal mit dem Finanzinvestor Advent seine Abhängigkeit von der Autoindustrie. Zusammen mit Advent übernimmt Lanxess das Kunststoffgeschäft des niederländischen Chemieunternehmens DSM für rund 3,7 Milliarden Euro. Lanxess-Aktien kletterten um bis zu 14,1 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 44,50 Euro. Die Titel von DSM kletterten an der Amsterdamer Börse zeitweise um 12,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen kündigte seinerseits an, sich mit dem Schweizer Duftstoff- und Aromen-Anbieter Firmenich zusammenzuschließen. Firmenich ist in einem ähnlichen Geschäft tätig wie die Schweizer Givaudan oder die deutsche Symrise. Deren Aktien verloren rund zwei beziehungsweise 2,6 Prozent.