Generalstreik in Belgien: Große Einschränkungen am Dienstag erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Den Menschen in Belgien stehen Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens bevor. Mehrere Gewerkschaften des öffentlichen Diensts haben für diesen Dienstag zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind unter anderem eine allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen sowie Forderungen nach einer höheren Kaufkraft, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Bereits ab dem späten Montagabend dürfte der Zugverkehr in dem Land mit 11,5 Millionen Einwohnern stark gestört sein. Einschränkungen werden unter anderem auch in der Abfallentsorgung, im öffentlichen Nahverkehr, in der Verwaltung sowie im Bildungswesen erwartet./wim/DP/eas