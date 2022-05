Tagesausblick für 31.05.: DAX setzt Aufwärtstrend fort. Internetwerte und Sportartikelhersteller stark!

Die europäischen Aktienmärkte setzten den Aufwärtstrend der vergangenen Handeltage heute mehrheitlich fort. Aufwind gab vor allem die Meldung, wonach die Corona-Maßnahmen in China gelockert werden und China Konjunkturhilfen in Aussicht stellte. Im weiteren Verlauf trübte sich die Stimmung zeitweise etwas ein. Die Inflationsrate in Deutschland fiel im Mai mit 8,7 Prozent (April: 7,8 Prozent) deutlich höher aus als von vielen Experten erwartet. Am späten Nachmittag zeigten sich die Märkte allerdings wieder freundlich. In den USA waren die Märkte feiertagsbedingt geschlossen und konnten somit keine positiven Impulse liefern.

Die Anleihemärkte reagierten mit einem Anstieg der Renditen auf die Inflationszahlen aus Deutschland. Morgen folgen Daten aus der Eurozone und Frankreich. Edelmetalle und Öl bewegten sich bei geringem Handel kaum von der Stelle. Beim Euro/US-Dollar-Kurs haben die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand. So peilte der Wechselkurs zum Auftakt in die neue Marke von 1,08 US-Dollar an.