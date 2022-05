Tesla: Aktie hat gedreht

Die Tesla-Aktie legte besonders im Zeitraum zwischen Oktober und November letzten Jahres äußerst dynamisch zu und konnte von grob 800 auf 1.243 US-Dollar hochschnellen. Das war offenbar ein Schluck zu viel aus der Pulle, relativ schnell fiel Tesla in eine gesunde Konsolidierung und gab bis Mitte Mai dieses Jahres in den markanten Unterstützungsbereich von grob 600 US-Dollar nach. In der letzten technischen Besprechung wurde in diesem Bereich auf eine potenzielle Trendwende hingewiesen, die sogar vorzeitig eingesetzt hatte und nun für den Aufbau von Long-Positionen geeignet scheint.

Gegenbewegung gestartet

Die bereits vor einigen Tagen gestartete Gegenbewegung bei Tesla brachte Zugewinne an 760 US-Dollar hervor, aus dem Stand heraus wäre ein weiterer Anstieg an 787 und darüber den 50-Tage-Durchschnitt bei 844 Dollar denkbar. Spätestens um den EMA 200 bei 912 US-Dollar sollten Investoren allerdings wieder mit Gewinnmitnahmen rechnen. Aber selbst auf dieser kurzen Wegstrecke würde sich ein Investment über entsprechend gehebelte Zertifikate überdurchschnittlich auszahlen. Sollte allerdings der Bereich zwischen 546 und 600 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, käme dies einem größeren Verkaufssignal mit Zielen um 400 und darunter 315 US-Dollar gleich.