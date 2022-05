Deutsche Telekom - Auf 20-Jahres-Hoch

Vor rund zwei Wochen hatten wir die Aktie der Deutschen Telekom an dieser Stelle zuletzt auf den Prüfstand gestellt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. Mai). Der Telekomtitel wusste seinerzeit mit unserer regelmäßig durchgeführten Auswertung anhand von insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgenden Kriterien zu gefallen. Dieser objektive Maßstab überzeugt nach wie vor. Charttechnisch kommt mit dem höchsten Stand seit Anfang 2002 (19,13 EUR) ein weiteres Ausrufezeichen hinzu. Dank dieser Weichenstellung gewinnt die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends mehr und mehr an Konturen (siehe Chart). Als zusätzlicher Katalysator dient in diesem Kontext der Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2017 (akt. bei 15,39 EUR), denn damit kann die Kursentwicklung der letzten Jahre als klassische Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Im gefühlten „uncharted territory“ steckt das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR das nächste Anlaufziel ab. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das 2017er-Hoch bei 18,14 EUR in Zukunft nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.