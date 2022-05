DGAP-Adhoc: Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger stimmen für die Restrukturierung der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2024 (deutsch)

Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger stimmen für die Restrukturierung der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2024

^ DGAP-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe Ekosem-Agrar AG: Anleihegläubiger stimmen für die Restrukturierung der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2024 31.05.2022 / 15:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Walldorf, 31. Mai 2022 - Die Versammlung der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNR08) hat dem von der Gesellschaft zur Abstimmung gestellten Vorschlag des Gläubigerbeirats zur Restrukturierung der Anleihe mit einer deutlichen Mehrheit von über 99 % zugestimmt. Der Vorschlag sieht im Wesentlichen die Reduzierung des Zinssatzes auf 2,5 % p.a. und eine Laufzeitverlängerung um 5 Jahre vor. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem auf 2,5 % reduzierten Zinssatz wird am Laufzeitende zusätzlich zum nominalen Rückzahlungsbetrag ausgezahlt. Für den reduzierten Zinssatz von 2,5 % gibt es eine Stundungsregelung unter Einbeziehung des Gemeinsamen Vertreters und der Mitglieder des Gläubigerbeirats. Im Hinblick auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Change of Control wurde beschlossen, das Quorum für die Wirksamkeit der Ausübung der Option auf 51 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe zu erhöhen. Die gefassten Beschlüsse der beiden Anleihegläubigerversammlungen vom 30. Mai 2022 und vom 31. Mai 2022 sind bereits auf der Website des Unternehmens unter https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/ verfügbar und werden voraussichtlich am Mittwoch, 1. Juni 2022, im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Kontakt Ekosem-Agrar AG Ekosem-Agrar AG // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: ir@ekosem-agrar.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de