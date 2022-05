Global Fashion Group - Stabilisierung gewinnt an Konturen

In den vergangenen 15 Monaten musste die Global Fashion-Aktie einen beispiellosen Kursverfall hinnehmen. In der Spitze fiel der Titel von fast 15 EUR seit Februar 2021 auf rund 1,50 EUR zurück. In der Konsequenz liegen derzeit oberes und unteres Bollinger Band historisch weit auseinander – in der Vergangenheit oftmals ein Indiz für eine Übertreibung und ein Vorbote einer Gegenbewegung. Charttechnisch deuten vor allem die vielen Tiefs der letzten Wochen bei gut 1,50 EUR auf eine Stabilisierung hin. Aber auch diverse Indikatoren schlagen in dieselbe Kerbe. Während im Verlauf der Relativen Stärke zwei wichtige Abwärtstrendlinien überwunden wurden, kann der MACD mit einem neuen Einstiegssignal aufwarten. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehlt, ist ein Spurt über das Aprilhoch bei 2,11 EUR, denn dann würde die Schiebezone der letzten Wochen in eine untere Trendwendeformation umschlagen. Im Erfolgsfall eröffnet sich ein Anschlusspotential von rund 0,60 EUR, sodass die horizontalen Barrieren bei 2,50 EUR schnell in den Mittelpunkt rücken dürften. Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, sollten Anlegerinnen und Anleger ein striktes Stopp-Management auf Basis der o. g. Lows bei gut 1,50 EUR unbedingt beachten.

Global Fashion Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Global Fashion Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

