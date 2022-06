Microsoft Long: 43 Prozent-Chance!

Am 26. April veröffentlichte Microsoft die Zahlen zum dritten Quartal 2022, welches am 31. März endete. Dabei wurden die Ergebnisse speziell von der Cloud-Stärke getrieben. Der Umsatz betrug 49,4 Milliarden US-Dollar, stieg um 18 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Allein der Cloud-Umsatz stieg um 32 Prozent und macht in diesem Quartal 23,4 Milliarden US-Dollar Umsatz aus. Der Nettogewinn lag im vergangenen Quartal bei 16,7 Milliarden US-Dollar - acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (nach GAAP). Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag in Q3 2022 bei 2,22 US-Dollar und stieg um 9 Prozent. Das Geschäftsmodell von Microsoft schlägt immer noch ein.

Zum Chart

Die guten Zahlen von Microsoft platzten in eine Börsenphase, in der das Ausmaß des langfristigen Wachstums in Frage gestellt wurde. Dadurch war der Kursanstieg nach den Q3 Zahlen nur sehr kurzlebig. Der ausgebildete Abwärtstrend entwickelte sich weiter und fand seinen Boden in der Supportzone zwischen 241,72 US-Dollar und 259,27 US-Dollar. Aktuell testet der Kurs die obere Begrenzung des Abwärtstrends. In einem Szenario könnte die Kursentwicklung wieder nach unten abdrehen und in die Unterstützung bei 241,72 US-Dollar anlaufen. In einem weiteren Szenario scheint die Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs der Microsoft-Aktie könnte den Trend brechen und bis zur magic number in Höhe der 300 US-Dollar hochlaufen. In der weiteren Folge wird dem zweiten Szenario nachgegangen. Für die kommenden zwei Geschäftsjahre ist ein Gewinnwachstum pro Aktie von 28 Prozent eingepreist. Das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 22. Aktuell wächst der Software-Riese trotz seiner Größe wie ein erfolgreiches Start Up-Unternehmen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, wissen nicht zuletzt die älteren unter den Microsoft Aktionären.