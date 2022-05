Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Tankrabatt

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Tankrabatt:

"In Deutschland sind 47 Millionen Autos zugelassen. Deren Fahrer ärgern sich seit Monaten über die enormen Preissprünge bei Benzin und Diesel. Lindner wollte also diesen Millionen Wählern etwas Gutes tun. Wenn sie in den nächsten drei Monaten tanken und weniger bezahlen als zuletzt, sollen sie an die FDP denken. So einfach funktioniert manchmal Politik, zumindest im Prinzip. In der Praxis könnte der Tankrabatt zu einem Gewinntreiber der Ölkonzerne werden, die wegen des Krieges in der Ukraine und der Sorge vor einem Energieembargo den Profit ohnehin massiv steigern können. Denn die Versuchung ist für die Unternehmen groß, den Rabatt oder einen Teil davon einzustreichen, ohne die Preise zu senken."/yyzz/DP/he