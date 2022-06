UKRAINE-K-MPFE:Russland kommt Einnahme von Sjewjerodonezk näher

- von Pavel Polityuk und Max Hunder

Kiew/Lwiw (Reuters) - Russische Truppen rücken im heftig umkämpften Sjewjerodonezk weiter vor und nähern sich der Eroberung einer der letzten von der Ukraine im Donbass gehaltenen Stadt.

Die ukrainischen Streitkräfte kontrollierten nur noch ein Fünftel der in der Region Luhansk gelegenen Industriestadt, wie Bürgermeister Olexandr Strjuk der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview am Mittwoch sagte. Es bestehe aber weiter die Hoffnung, dass eine vollständige Einnahme durch russische Truppen verhindert werden könne. Die russische Regierung warnte angesichts der angekündigten zusätzlichen US-Waffenlieferungen vor einer Eskalation des Krieges.

Die russischen Soldaten kontrollierten 60 Prozent von Sjewjerodonezk, sagte Strjuk weiter. Die restlichen 20 Prozent seien zum Niemandsland geworden. 12.000 bis 13.000 Menschen hielten sich noch in der Stadt auf. Gegenwärtig sei es nicht möglich, sie in Sicherheit zu bringen oder ihnen Lebensmittel zu liefern. Vor dem Krieg hatte die Stadt gut 100.000 Einwohner. Die Frage, wo er sich selbst aufhalte, ließ der Bürgermeister unbeantwortet. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, schrieb auf Telegram, einige ukrainische Truppen hätten sich auf für sie günstigere, vorbereitete Stellungen zurückgezogen. Sjewjerodonezk ist von großer strategischer Bedeutung.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Streitkräfte griffen nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch andere Ziele im Osten und Süden des Landes an. Im Visier sei unter anderem wichtige Infrastruktur. Die Regionen Luhansk und Donezk, von denen Russland Teile bereits als unabhängig anerkannt hat, bilden zusammen den Donbass. Dort hat Russland zusammen mit pro-russischen Separatisten, die seit 2014 weite Teile des Donbass kontrollieren, in den vergangenen Wochen die Offensive verstärkt. Wenn die russischen Truppen Sjewjerodonezk und seine Zwillingsstadt Lyssytschanks am westlichen Ufer des Flusses Siwerskji Donez erobern, haben sie ganz Luhansk unter Kontrolle. Damit wäre ein wichtiges Ziel der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Invasion erreicht.

Die Nato rechnet einem Medienbericht zufolge noch mit einem monatelangen Krieg. "Während die Kämpfe im Donbass wahrscheinlich noch einige Monate andauern, ist die intensivste Phase - und Russlands beste Chance, seine erklärten Ziele kurzfristig zu erreichen – in den nächsten zwei Monaten", zitierte "Business Insider" aus einem Lagebericht der Nato von Anfang dieser Woche. In internen Militäranalysen komme auch die Bundesregierung zu einer ähnlichen Einschätzung. Im Bundestag bekräftigte Kanzler Olaf Scholz, Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen. Er stellte der Ukraine in Aussicht, auch hochmoderne das Luftverteidigungssystem IRIS-T zu liefern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte allerdings, eine solche Lieferung würde Monate dauern.

BIDEN: UKRAINE ERHÄLT BETRÄCHTLICHE MENGE AN WAFFEN

Um die Ukraine im Kampf gegen die am 24. Februar begonnene russische Invasion zu unterstützen, hat US-Präsident Joe Biden die Lieferung fortschrittlicher Raketensysteme und Munition angekündigt, womit russische Ziele auch bei großer Reichweite getroffen werden könnten. "Wir haben schnell gehandelt, um der Ukraine eine beträchtliche Menge an Waffen und Munition zu schicken, damit sie auf dem Schlachtfeld kämpfen und am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position sein kann", schrieb Biden in einem Beitrag für die "New York Times". Ein US-Beamter ergänzte, die Ukraine werde die Waffen nicht gegen Ziele auf russischem Territorium einsetzen.

Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow warnte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge, jede Waffenlieferung an die Ukraine erhöhe die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und den USA. Kurz nach der Ankündigung der USA teilte das russische Verteidigungsministerium mit, die Atomstreitkräfte hielten in der Provinz Iwanowo nordöstlich von Moskau ein Manöver ab. Rund 1000 Soldaten trainierten intensiv mit mehr als 100 Fahrzeugen, darunter Trägersysteme für ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Jars, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Ministerium. In der Meldung wurde die von den USA angekündigte Waffenlieferung allerdings nicht erwähnt.