Soja-Future: Jetzt Kasse machen?

In der letzten technischen Besprechung vom 20. Mai 2022: „Soja-Future: Zweites Ziel im Visier“ wurde auf einen Kursanstieg des Agrarrohstoffs an die obere Begrenzung verlaufend um 1.735 US-Cents hingewiesen, nun ist es so weit! Betrachtet man die letzten zwölf Monate, ergibt sich durchaus weiteres Rallyepotenzial bei Auflösung der Rechtekonsolidierung in einer bullischen Variante. Entsprechende Wochenschlusskurse oberhalb von 1.759 US-Cents wären dazu notwendig. Fürs Erste müssen sich die nächsten Muster allerdings erst noch herauskristallisieren.

Übergeordnet bullisch

Betrachtet man die Rechteckkonsolidierung seit Februar dieses Jahres als Welle zwei (Konsolidierung), fehlt noch eine zweite Kaufwelle hier nach. Mittelfristiges Long-Potenzial liegt rechnerisch bei 1.863 US-Cents, zeitweise könnte es sogar an 1.966 US-Cents raufgehen. Ein interessanter Einstiegspunkt wäre der Bereich um 1.735 US-Cents nach vollzogenem Ausbruch und anschließenden Pullback dorthin. Kurzzeitig bleibt das Barometer aber als neutral zu bewerten.