TESLA - Kehren die Bären bald zurück?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 759,630 $ (Nasdaq)

Die letzten Wochen waren für Anleger in der Tesla-Aktie schwierig. Nachdem die Aktie Anfang April noch nahe ihres Allzeithoch gehandelt wurde, gab der Kurs bis in die letzte Woche hinein deutlich nach. Ausgehend von Notierungen oberhalb von 1.125 USD halbierte sich die Aktie fast, bevor letzte Woche eine Erholung eingeleitet werden konnte.

Über ein Mangel an Volatilität kann man sich angesichts solcher Schwankungen sicher nicht beschweren. Von dieser scheinen auch hierzulande viele profitieren zu wollen. Während in den USA gestern nicht gehandelt wurde, war dies an unseren Börsen möglich und dort gehörte Tesla zu den am aktivsten gehandelten Werten. Auch heute liegt das Handelsaufkommen auf Tradegate zum Zeitpunkt dieser Zeilen über dem Durchschnitt. Tesla führt die Top 5 der meistgehandelten Aktien mit über 300 Transaktionen sogar an.

Technisch ist die Ausgangslage in der Aktie jedoch unverändert. Gestern konnte Tesla leicht zulegen, heute gibt der Kurs etwas nach. Am Ende wird man erst ab 15:30 Uhr sehen, was die Bewegungen hierzulande wert sind. Zudem trifft der Kurs um 775 EUR auf den entscheidenden Widerstandsbereich. Erst wenn man sich nachhaltig darüber absetzen kann, kann der Abwärtstrend ab April als beendet angesehen werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)