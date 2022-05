VOLKSWAGEN - China-News beflügeln Aktie

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 155,600 € (XETRA)

Wie das Finanzministerium in China am Dienstag mitgeteilt hat, werde das Land die Steuer auf einige schadstoffarme Pkws senken. Die Fahrzeugmodelle dürfen aber maximal 300000 Yuan (rund 42.000 EUR) kosten und müssen zwischen Juni und Dezember verkauft werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, sparen sich Käufer die Hälfte der bisher zu bezahlenden Steuer.

Die Maßnahme ist als weiterer Baustein der chinesischen Regierung zu sehen, den auch aufgrund der harten Coronamaßnahmen schwächelnden Konsum wieder anzukurbeln. China ist der wichtigste Markt für Autoverkäufer. Die deutschen Automobilhersteller wie VW, Mercedes-Benz aber auch BMW erzielen dort den Großteil ihrer Gewinne.

Erholung geht in die Verlängerung

Wenig überraschend kommt die News bei den Aktien der deutschen Automobilhersteller gut an. Die VW-Aktie setzt die Erholung der vergangenen Tage fort und etabliert sich sowohl über der Marke von 152,66 EUR als auch über dem EMA50. Die Fahrt könnte folglich bis zu den Zwischenhochs Ende März bzw. in die Widerstandszone zwischen 160,76 und 162,38 EUR fortgesetzt werden. Ein Ausbruch darüber ermöglicht Potenzial in Richtung des EMA200 bei aktuell knapp 170 EUR.

Ein kleinerer Support im Chart notiert bei 149,86 EUR. Fällt die VW-Aktie darunter, könnte sie noch einmal den Unterstützungsbereich um 140,42 EUR ansteuern.

Fazit: Die Bullen in der VW-Aktie nutzen aktuell die Chance auf eine zweite Aufwärtswelle seit Ausbildung des Märztiefs. Für Trader ist die Aktie weiter interessant, mittel bis langfristig gibt es dagegen bislang keine Kaufsignale.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 250,20 270,26 284,84 Ergebnis je Aktie in EUR 29,61 31,93 33,87 KGV 5 5 5 Dividende je Aktie in EUR 7,56 9,02 8,86 Dividendenrendite 4,85 % 5,79 % 5,69 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)