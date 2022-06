99,4 % in 5 Jahren: Diese Top-Aktie dreht jetzt erst richtig auf!

Eine Aktie, die 99,4 % Kursperformance in fünf Jahren geschafft hat? Das kann grundsätzlich eine interessante Wahl sein. Wir dürfen schließlich nicht den Kontext aus den Augen verlieren: Gegenwärtig befinden wir uns in einer Korrektur und viele Aktien geben ihre Kursgewinne vergangener Jahre wieder ab.

Es ist vielleicht eine Überraschung für dich: Aber die Top-Aktie, die das geschafft hat, ist Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Mit einer Aktienkursperformance von 147,50 Euro auf 294,10 Euro erhalten wir die Rendite von 99,4 %. Allerdings hatte es in den fünf Jahren auch erfolgreichere Zeiträume gegeben. Noch im März dieses Jahres kletterte die Aktie auf über 324 Euro. Und das Beste steht uns womöglich erst noch bevor.

Berkshire Hathaway: Aktie mit 99,4 % Performance in 5 Jahren!

Die vergangenen fünf Jahre von Berkshire Hathaway schienen zunächst wenig erfolgreich. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Aktie von vergangenen Investitionen noch profitieren konnte. Selbst wenn Warren Buffett nicht primär neue Käufe getätigt hat: Unter anderem die Beteiligung an Apple lieferte signifikante Mehrwerte, die den inneren Wert der Anteilsscheine sukzessive erhöht haben.

Gleichzeitig hat es ein stabiles Portfolio gegeben, das wiederum solide Zuwächse generierte. Mithilfe vieler Dividendenaktien sind Milliarden von US-Dollar dazugekommen. Zwar führte das Coronavirus zu einer kurzfristigen Unterbrechung. Im Endeffekt hat Berkshire Hathaway trotzdem solide performt.

Warren Buffett hat auch selbst der Aktie auf die Sprünge geholfen: In den vergangenen Jahren hat das Orakel von Omaha per Aktienrückkäufe viele Milliarden US-Dollar an die Investoren zurückgegeben. In den letzten zwei Geschäftsjahren über 50 Mrd. US-Dollar. Das führte dazu, dass sich der innere Wert der Aktie sukzessive erhöhte, ein Kurs-Katalysator.

Das Beste kommt noch?

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat also 99,4 % Kursperformance in lediglich fünf Jahren geliefert, das ist in Ordnung. Aber der springende Punkt ist: Gerade jetzt lädt das Orakel von Omaha erneut die Kanone, um die nächste Rendite-Phase einzuläuten.

In den vergangenen Wochen und Monaten nahm Warren Buffett zwar seine Aktienrückkäufe zurück. Dafür investierte er wieder direkt in Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen. Langfristig kann das das Renditepotenzial und den inneren Wert des Portfolios signifikant erhöhen.

Wer an den Starinvestor glaubt und den Querschnitt von Berkshire Hathaway für attraktiv befindet, der kann in dieser Aktie eine spannende Gelegenheit identifizieren. Vielleicht dauert es erneut fünf Jahre für eine solche Performance, vielleicht auch mit einer schwächeren Dynamik. Aber: Langfristig kann die Aktie durch clevere Investitionen und ein zeitloses Depot den inneren Wert sukzessive erhöhen. Zeit ist ein entscheidender Faktor.

Der Artikel 99,4 % in 5 Jahren: Diese Top-Aktie dreht jetzt erst richtig auf! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022