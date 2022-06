M-RKTE-DAX:Europas Börsen stabilisiert - Konjunkturskepsis bleibt

Frankfurt (Reuters) - Konjunktur- und Zinssorgen halten Europas Börsen weiter fest im Griff.

Nach dem jüngsten Kursrutsch stabilisierten sich Dax und EuroStoxx50 am Mittwoch allerdings und lagen am frühen Nachmittag jeweils ein knappes halbes im Plus bei 14.448 beziehungsweise 3796 Punkten.

"Die Kursbewegungen der aktuellen Woche sind ein Sinnbild für die allgemeine Verunsicherung", sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. "Die überraschend hohen europäischen Inflationsdaten haben die Spekulationen darüber, wie hoch die Zinsen insgesamt steigen könnten, wieder angefacht. Die Furcht ist, dass die Maßnahmen der Notenbanken eine Rezession auslösen."

Aus diesem Grund konnte der Euro nicht von möglichen baldigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) profitieren. Er gab 0,2 Prozent auf 1,0711 Dollar nach.

ÖL-EMBARGO GEGEN RUSSLAND MACHT ANLEGER NERVÖS

Kopfzerbrechen bereitete Investoren außerdem das EU-Embargo für einen Großteil russischer Öllieferungen, sagte Anlagestratege Mike Bell von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Sie befürchteten Vergeltungsmaßnahmen der Regierung in Moskau. Vor diesem Hintergrund stieg der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um ein Prozent auf 116,76 Dollar je Barrel (159 Liter).

Mit Spannung warteten Börsianer zudem auf das Treffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, am Donnerstag. Einem Medienbericht zufolge könnte Russland von den Fördermengen-Vereinbarungen der Gruppe ausgenommen werden. "Dies würde Saudi-Arabien und anderen Länder mit freien Förderkapazitäten die Möglichkeit geben, die Produktion stärker auszuweiten", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

DWS-CHEF MUSS WEGEN "GREENWASHING"-VORWÜRFEN GEHEN

Am deutschen Aktienmarkt ging es für DWS erneut steil Abwärts. Die Titel der Deutsche Bank-Fondstochter fielen um bis zu acht Prozent, nachdem sie am Dienstag bereits um fast sechs Prozent abgerutscht waren. Vor dem Hintergrund der Affäre um angebliches "Greenwashing" - Etikettenschwindel bei nachhaltigen Investments - muss der Firmenchef gehen. "Die Anschuldigungen könnten zwar mittlerweile als einer von vielen Skandalen aus dem Hause Deutsche Bank abgestempelt werden, auf das Image des Nachhaltigen Investierens insgesamt dürfte das Geschehen allerdings noch einen langen Schatten werfen", warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

In London verbuchten die Papiere von Dr. Martens dagegen mit einem Plus von zeitweise 30 Prozent den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Der Anbieter von Schnürstiefeln mit einer gelben Naht rechnet für das Geschäftsjahr 2022/2023 dank Preiserhöhungen und Absatzsteigerungen mit einem Umsatzplus im hohen zweistelligen Prozentbereich. Außerdem habe der Gewinn für das abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der Produktions- und Lieferprobleme durch die Pandemie die Erwartungen übertroffen, lobte Analystin Kate Calvert vom Vermögensverwalter Investec.

Gefragt waren auch die Aktien von TomTom, die sich in Amsterdam um 2,2 Prozent verteuerten. Der Navigationsgeräte-Hersteller verordnet sich einen Sparkurs und streicht jede zehnte Stelle. ING-Analyst Marc Hesselink zufolge wird die vor allem gering bezahlte Arbeitskräfte treffen. Die Einspar- und die Restrukturierungskosten wögen einander mit jeweils 30 Millionen Euro auf.