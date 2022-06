Zoom Long: 95 Prozent Chance!

Zoom Video Communications öffnete am 23. Mai die Bücher zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023, welches am 30. April endete. Dabei konnte eine Umsatzsteigerung von 12 Prozent auf 1,074 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich gemeldet werden. In diesem Quartal baute Zoom die Produktpalette aus, was sich positiv auf das Wachstum auswirken sollte. Der den Stammaktionären zurechenbare GAAP-Nettogewinn für das erste Quartal belief sich auf 113,6 Millionen US-Dollar, oder 0,37 US-Dollar pro Aktie, was verglichen mit dem GAAP-Nettogewinn von 227,4 Millionen Dollar, oder 0,74 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einem Rückgang von 50 Prozent entspricht. Hier drücken die Kosten für neue Angebote an den Kunden den Gewinn, was aber die langfristige Marktposition von Zoom sichern sollte.

.

Zum Chart

.

Der einstige high flyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein all time high bei 588,84 US-Dollar am 19. Oktober 2020 markiert. Die darauf folgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 79,03 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist der Wert mit einem Minus von 87 Prozent wieder dort angelangt, wo er vor dem Höhenflug notierte. Der Unterschied besteht darin, dass heute jeder von Zoom gehört hat und die Produktpalette ausgebaut ist. Streng genommen hat der Kurs den Abwärtstrend gebrochen. Ob dies signifikant ist, wird sich später zeigen. Auch das KGV 2021/2022 von aktuell 25 ist für einen Wert mit diesem Potenzial angemessen. Wie schon oben im Text beleuchtet, sinken die geplanten Gewinne bei steigendem Umsatz, nachdem Zoom seine Marktposition festigt. Das erwartete KGV 2023/24 ist in Folge dessen mit aktuell 48 höher angesiedelt.