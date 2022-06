APA ots news: Drei spendet 340 Laptops und 260 Monitore an finanziell schlecht gestellte Menschen. - BILD

Wien (APA-ots) - * Verein "PCs für alle" verteilt Hardware an Kinder und Jugendliche, die sie brauchen. * Drei trägt dazu bei, die Teilnahme an der digitalen Welt einfacher zu machen. * Vermeidung von drei Tonnen Elektroschrott durch Drei Spende. Noch nie ist die digitale Kluft in Österreich deutlicher geworden als während der Pandemie. Zahlreichen Kindern fehlten Laptops oder PCs für das Home Schooling, ihren Eltern die entsprechende Ausstattung für das Home Office. Um die Teilnahme am digitalen Leben rasch und unbürokratisch mit Computern und Zubehör zu ermöglichen, gründeten engagierte Menschen den gemeinnützigen Verein "PCs für alle". "Unser Motto ist Spenden und Helfen statt Wegwerfen", erzählt Vereinsobmann Peter Bernscherer. "Mittlerweile sind wir 15 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Uns ist wichtig, möglichst vielen Menschen die Teilnahme am digitalen Leben zu ermöglichen." Niemanden zurücklassen und Menschen in ihrer digitalen Kompetenz stärken, das sind erklärte Ziele von Drei, weshalb das Unternehmen "PCs für alle" mit aktuell 340 hochwertigen Laptops und 260 Monitoren unterstützt. Dazu Drei CEO Rudolf Schrefl: "Seit der Rückkehr aus dem Home Office arbeiten wir mit Shared Desks, wodurch wir unsere PC- und Laptop-Ausstattung angepasst haben. Wir wollten aber die noch funktionstüchtigen Geräte nicht einfach entsorgen, sondern Menschen anbieten, die diese dringend brauchen können. Mit PCs für alle haben wir einen starken Partner gefunden, der diese Ausstattung an Kinder und Jugendliche verteilt. Dadurch schaffen wir eine Win-Win-Situation: Wir unterstützen sowohl junge Menschen als auch die Umwelt mit unserer Aktion, da wir durch unsere Spende drei Tonnen Elektroschrott vermeiden." Der Verein sorgt dafür, dass gebrauchte PCs und Laptops ein zweites Leben an Schulen, karitativen Organisationen und in Haushalten von finanziell schlecht gestellten Menschen finden. Bis dato hat "PCs für alle" rund 12.000 Familien in Österreich geholfen. Die Hardware der Gebrauchtgeräte wird gewartet und gereinigt, kostenlose Programme werden neu geladen, vorhandene Daten werden gelöscht. Der Verein hat für die gespendeten Laptops und Monitore eine lange Warteliste. Interessierte Familien melden sich bei Bedarf am besten direkt auf [www.pcsfueralle.at] (https://www.pcsfueralle.at/). Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).