DEUTSCHLAND-VERTEIDIGUNG-HAUSHALT:Ausschuss macht Weg frei für Bundeswehr-Milliardenfonds

Berlin (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Weg freigemacht für den geplanten 100-Milliarden-Euro-Fonds für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr.

Mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sowie der oppositionellen Union beschlossen die Haushälter nach Angaben von Teilnehmern am Mittwochabend noch Änderungen am Gesetz zum "Sondervermögen Bundeswehr", das am Freitag vom Bundestag verabschiedet werden soll. Neu eingefügt wurde, dass die Tilgung der vom Fonds aufgenommenen Kredite von bis zu 100 Milliarden Euro spätestens ab dem 1. Januar 2031 beginnen soll. Vor der Einrichtung des Fonds durch den Bundestagsbeschluss am Freitag soll dieses Sondervermögen durch eine Grundgesetzänderung von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Darauf hatten sie die Ampel-Koalition und die Union bereits am Sonntagabend verständigt.

Beschlossen wurde auch der Wirtschaftsplan für die geplanten Rüstungsvorhaben, die aus dem Fonds finanziert werden sollen. Die Reuters vorliegende Drucksache sieht Verpflichtungsermächtigungen zur Kreditaufnahme "für künftige Jahre" im Volumen von 81,91 Milliarden Euro vor. Es bleibe aber beim geplanten Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro, hieß es in Koalitionskreisen. Bisher im Verteidigungsetat geplante Vorhaben im Volumen von rund 15 Milliarden Euro würden in das Sondervermögen überführt. Weitere drei Milliarden Euro seien als Deckung der Finanzierungskosten des Sondervermögens, also Zinsen für Kredite, vorgesehen. Im Verteidigungsetat würden dadurch, über einige Jahre verteilt, neue Spielräume frei, die für zusätzliche, aber kleinere Investitionsvorhaben eingesetzt würden. Der Verteidigungsetat werde dadurch nicht gekürzt, sonder nur umgebaut.