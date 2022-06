DAX® - Marken + Stimmung: Beides jetzt besonders wichtig!

Im gestrigen Handelsverlauf hatte der DAX® mit moderaten Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Wie bereits am Vortag wurde die Eröffnung letztlich abverkauft. Unter dem Strich zeigen die deutschen Standardwerte somit Respekt vor den horizontalen Barrieren bei 14.600 Punkten. Verstärkt wird der hier vorliegende Widerstandsbereich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 14.605 Punkten). Ein Sprung über diese Hürden wäre zweifelsfrei ein konstruktives Zeichen, welches den Weg bis zum Märzhoch bei 14.925 Punkten ebnen würde. Auf der Unterseite springen dagegen die jüngsten beiden Tagestiefs bei 14.359/14.330 Punkten ins Auge. Ein Abgleiten unter diese Rückzugsmarken dürfte indes einen Pullback an die jüngsten Ausbruchsmarken bei rund 14.200 Punkten nach sich ziehen. Knapp darunter steckt die 50-Tages-Linie (akt. bei 14.139 Punkten) die nächste Haltelinie ab. Zum Schluss noch ein Blick auf das Sentiment: Gemäß der jüngsten Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) hat sich die Lage weitestgehend neutralisiert. Statt der negativen Extremwerte der letzten Wochen liegt aktuell mit 32 % Bullen, 30,9 % Neutralen und 37,1 % Bären unter den US-Privatanlegern nahezu die idealtypische Drittel-Verteilung vor.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

