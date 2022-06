DGAP-Adhoc: Swiss Central City Real Estate Fund akquiriert vollvermietete Geschäftsliegenschaft im Zentrum von Genf (deutsch)

Swiss Central City Real Estate Fund akquiriert vollvermietete Geschäftsliegenschaft im Zentrum von Genf

^ Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Immobilien Swiss Central City Real Estate Fund akquiriert vollvermietete Geschäftsliegenschaft im Zentrum von Genf 02.06.2022 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung, 2. Juni 2022 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG konnte für den Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) eine siebenstöckige Apartmentimmobilie an attraktiver Lage im bekannten und aufstrebenden Quartier «Jonction» in Genf erwerben. Das neuwertige Gebäude umfasst möblierte Einzelapartments für die langfristige Wohnnutzung sowie kleinere Gastronomie- und Gewerbeflächen mit einer Gesamtnutzfläche von über 3'100 m2. Die Liegenschaft ist vollvermietet mit langjährigen Triple-Net-Mietverträgen und einem WAULT von 14.7 Jahren. Grösster Ankermieter ist eine renommierte und eigenständige Einrichtung des Kantons Genf. Die Gesamtinvestitionskosten für die Liegenschaft belaufen sich auf CHF 69 Millionen bei einem jährlichen Soll-Mietertrag von rund CHF 2 Millionen. Die Eigentumsübertragung der Liegenschaft fand am 1. Juni 2022 statt. Mit dieser Akquisition erhöht sich der Wert des Immobilienportfolios des Fonds auf über CHF 570 Millionen, die jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen steigen auf etwas über CHF 19 Millionen. Kontaktpersonen Marcel Schneider Marcel Denner CEO COO [1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]marcel.denner@novaproperty.ch 1. 1. mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:marcel.denner@novaproper ty.ch ty.ch Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch Swiss Central City Real Estate Fund Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil. SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY Nova Property Fund Management AG Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten. Disclaimer Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann. Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt. 