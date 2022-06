JPMorgan-CEO Jamie Dimon: Es kommt ein Hurrikan auf die Wirtschaft zu - die Frage ist nur, wie groß er wird

Jamie Dimon, der CEO der US-Investmentbank JPMorgan, hält schwere Zeiten für die Wirtschaft in den kommenden Monaten für unausweichlich – lediglich das Ausmaß des Gegenwinds sei nicht absehbar. Der Banker bediente sich dabei am Mittwoch auf der Bernstein Strategic Decisions Conference, auf der er seine Einschätzung erläutert hat, der Metapher eines Unwetters.

Momentan sehe es für die Wirtschaft laut Dimon immer noch „sonnig“ aus, da die Maßnahmen der geldpolitischen Lockerung und die fiskalischen Maßnahmen der Regierung in Form von direkten monetären Unterstützungspaketen „immer noch in den Taschen der Verbraucher sind und von ihnen ausgegeben werden“. Noch seien die Verbraucherausgaben bullisch und die Situation am Arbeitsmarkt solide, doch die steigende Inflation bedrohe den Wohlstand. „Alle glauben, dass die Fed damit umgehen kann“, so Dimon. „Dieser Hurrikan ist direkt da draußen auf der Straße und kommt auf uns zu. Wir wissen nur nicht, ob es ein kleiner oder ein Supersturm werden wird.“

Die Hauptgefahren sieht auch Dimon in dem Spagat der Notenbank, die Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft dabei gleichzeitig nicht in eine zu tiefe Rezession stürzen zu lassen. Auch der Ukraine-Krieg tue sein Übriges. „Kriege sind destruktiv. Sie haben unbeabsichtigte Folgen und dies geschieht auf den Rohstoffmärkten der Welt für Weizen, Öl, Gas und ähnliches, was meiner Ansicht nach weitergehen wird. Wir ergreifen nicht die richtigen Maßnahmen, um Europa vor dem zu schützen, was kurzfristig mit dem Öl passieren wird, und wir ergreifen nicht die richtigen Maßnahmen, um alle zu schützen … eine Preissteigerung ist fast unausweichlich.“

Damit zeichnet der CEO der Bank ein pessimistisches Bild für die unmittelbare Zukunft. Währenddessen hatten zuletzt Analysten der Bank eine überraschend bullische Prognose für die Aktienmärkte im Sommer gezeichnet und sehen aufgrund wahrscheinlicher Portfolio-Rebalancings großer Investoren wie Hedgefonds und Pensionsfonds die Chance einer Aktienmarkt-Rally bis Ende Juni, die einen guten Teil der Verluste aus dem ersten Halbjahr wieder aufholen könnte.

Aktienmärkte: JPMorgan-Analysten mit überraschend bullisher Prognose - Dieser Faktor könnte eine Sommer-Rally auslösen

onvista-Redaktion