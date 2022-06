Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Katastrophenschutz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Katastrophenschutz:

"Es ist es reichlich fantasielos, Milliarden zu fordern, um sie für die Folgen von Katastrophen auszugeben. Sinnvoller wäre Prävention. Renaturierung von Flüssen, Errichtung von Deichen oder Brandschutzstreifen in Wäldern, Entsiegelung von Flächen, keine ufernahen Bebauungen. Das könnte Katastrophen verhindern, die viel teurer sind als jeder Katastrophenschutz. Und wer die Zivilbevölkerung vor Tod und Verletzung bewahren will, muss Krieg verhindern. Wenn in Deutschland erst einmal Bunker nötig werden, braucht man eigentlich keine mehr."/yyzz/DP/he