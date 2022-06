UBS-Charttechniker: Dax könnte Kraft sammeln für neuen Ausbruchsversuch - jüngste Schwächephase nicht bedenklich

Nach der deutlichen Erholung der Märkte in der letzten Handelswoche sind in den zurückliegenden Tagen die Sorgen wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Doch aus charttechnischer Sicht besteht vorerst noch keine große Gefahr, so die Einschätzung von Charttechnik-Experten der UBS. Der Dax sei zuletzt wieder in einen Findungsmodus übergegangen, so die Analysten.

"Angesichts der starken Erholungsbewegung in der vergangenen Woche lässt sich auch der gestrige Handelstag unter dem Oberbegriff 'Konsolidierung' verbuchen", kommentierten die Fachleute der Schweizer Großbank am Donnerstag den Dreh ins Minus vom Mittwoch. Solch eine Phase sei nicht bedenklich. "Dabei könnte der Index neue Kraft für den nächsten Ausbruchsversuch sammeln", ergänzten sie.

Falls der Dax wieder Fahrt aufnimmt, müssten ihrer Einschätzung in ersten Schritten der gleitende 100-Tage-Schnitt bei rund 14 500 Punkten sowie das Dienstagshoch bei knapp 14 550 Zählern auf Schlusskursbasis überwunden werden. Im Fachjargon sehen die Experten dort eine "Volumenspitze", die am Dienstag mit einem besonders großen Handelsvolumen einherging. Sollte diese Marke passiert werden, sehen sie zunächst den Weg frei bis an das April-Hoch bei 14 603 Punkten. Mit einem Schlusskurs über 14 819 beziehungsweise 14 844 Zählern wäre dann ihrer Einschätzung nach der Weg frei bis an die 15 000er-Schwelle.

In einem negativen Szenario dreht der Dax hingegen nach unten ab. Dann dürfte den Experten zufolge zunächst der Bereich um die 14 200 Punkte auf den Prüfstand gestellt werden. "Finden die Kurse dort keinen Halt, müsste ein Rücksetzer bis an die viel beachtete 14 000er-Barriere einkalkuliert werden".

onvista/dpa-AFX