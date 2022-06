DEUTSCHLAND-MINDESTLOHN:Arbeitgeberpräsident wirft Regierung beim Mindestlohn Vertrauensbruch vor

Berlin (Reuters) - Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, hat der Bundesregierung unmittelbar vor der Abstimmung über die Anhebung des Mindestlohns im Bundestag einen Vertrauensbruch vorgeworfen. "Der Punkt ist: Die Bundesregierung hält sich nicht an die Absprachen, die wir 2015 vereinbart haben, als mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns die Mindestlohnkommission gegründet wurde", so Dulger am Freitag einem Vorabbericht der Zeitung "Die Welt" zufolge. Der Gesetzgeber habe ausdrücklich festgelegt, dass allein die Tarifparteien über die weitere Entwicklung des Mindestlohns entscheiden sollten. Jetzt werde die Kommission jedoch faktisch ausgehebelt und das sei ein Vertrauensbruch. Laut dem Arbeitgeberpräsidenten führt ein Staatslohn jedoch ökonomisch in eine Sackgasse.

Am Freitag stimmt der Bundestag über den von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingebrachten Gesetzentwurf zur Anhebung des Mindestlohns von derzeit 9,82 Euro pro Stunde auf zwölf Euro zum 1. Oktober 2022. Nach dieser politischen Festlegung soll dann wieder die Tarifkommission über die künftige Entwicklung der gesetzlichen Lohnuntergrenze entscheiden.

