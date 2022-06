M-RKTE-DAX:Europäische Anleger fiebern US-Jobdaten entgegen

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten steigt die Anspannung an Europas Börsen.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Freitagvormittag jeweils ein knappes halbes Prozent im Plus bei 14.545 beziehungsweise 3807 Punkten. Devisenanleger hielten sich mit größeren Engagements ebenfalls zurück. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,0753 Dollar.

Positiv wären für die Börse Beschäftigtenzahlen unter den Erwartungen, sagte Rob Carnell, leitender Volkswirt der ING-Bank. "Denn derzeit wird alles, was auf langsamere Zinserhöhungen der Notenbank Fed hindeutet, als unterstützend gewertet." Analysten erwarten für Mai im Schnitt den Aufbau von 325.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP hatten enttäuscht.

Allerdings seien diese nur begrenzt aussagekräftig, weil die erhobenen Daten voneinander abwichen, gab Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets zu bedenken. "Allerdings zeigt sich ein beunruhigender Trend: Kleine und mittelständische Unternehmen haben im Mai in großem Stil Mitarbeiter entlassen. Offenbar kommen sie in einem von Lieferengpässen und hoher Inflation getriebenen Umfeld weitaus schlechter zurecht als die großen Konzerne."

Am Rohölmarkt hielten sich die Kursverluste für die Sorte Brent aus der Nordsee mit 0,7 Prozent auf 116,84 Dollar je Barrel (159 Liter) in Grenzen, obwohl das Exportkartell Opec+ eine überraschend deutliche Anhebung der Fördermengen um 648.000 Barrel pro Tag angekündigt hatte. "Anleger betrachten die Anhebung als zu gering, um den drohenden Angebotsengpass durch das EU-Embargo russischer Lieferungen und den erwarteten Anstieg der Nachfrage aus China auszugleichen", sagte Stephen Innes, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter SPI.

ÜBERNAHME- UND FUSIONSFANTASIEN TREIBEN KURSE

Zu den Favoriten an den europäischen Aktienmärkten zählte Leonardo, mit einem Kursplus von bis zu 3,6 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 10,58 Euro. Insidern zufolge hat Rheinmetall ein unverbindliches Angebot von bis zu 210 Millionen Euro für 49 Prozent an der Geschützbau-Sparte des Rüstungskonzerns abgegeben. Da genaue Geschäftszahlen für OTO Melara nicht vorlägen, sei es schwierig zu beurteilen, ob die Offerte fair sei, kommentierten die Analysten der Banca Akros. Andere Börsianer warnten vor einem möglichen Veto der italienischen Regierung. Rheinmetall-Titel rückten knapp drei Prozent vor.

Parallel dazu bestätigte Aperam einen Medienbericht über eine mögliche Fusion des Stahlkonzerns mit dem Rivalen Acerinox. Die Verhandlungen seien aber noch in einem frühen Stadium und ihr Ausgang offen. Aperam-Papiere steuerten dennoch in Amsterdam mit einem Plus von zeitweise gut sechs Prozent auf den größten Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren zu. Acerinox-Aktien blieben im Madrid vom Handel ausgesetzt. Im Windschatten der Aperam-Rally gewannen die Titel des Konkurrenten Outokumpu in Helsinki drei Prozent.

