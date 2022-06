HELLOFRESH - Reicht das schon zum Turnaround?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 35,370 € (XETRA)

Nach der geradlinigen Verkaufswelle, die die Aktie des Kochboxlieferanten Hellofresh Anfang März an die Haltemarke bei 33,80 EUR einbrechen ließ, startete eine erste Gegenbewegung, die allerdings an der Hürde bei 46,64 EUR abprallte. Die folgende Abwärtsbewegung zeichnete sich durch eine gesunkene Dynamik und teils deutliche Erholungen aus. Die These aus der letzten Analyse, dass sich hier ein Ende der Verkaufswellen abzeichnet und zunächst die Unterstützung bei 30,42 EUR ein idealer Startpunkt für eine Erholung wäre, erwies sich als zutreffend.

Abwärtstrend weiter intakt

Das von meinem Kollegen André Rain im Rahmen von GodmodePLUS vorgestellte Short-Setup ist damit aber nicht vom Tisch, denn für eine nachhaltige Erholung fehlt es dem Wert aktuell weiter an Dynamik. Hierfür müsste zunächst das Zwischenhoch bei 36,40 EUR und vor allem auch die Hürde bei 39,85 EUR und die knapp darunter verlaufende Abwärtstrendlinie überschritten werden. Hier liegt auch die 100 %-Projektion der ersten Aufwärtsbewegung und somit auch ein potenzielles Ziel der laufenden Erholung. Für ein mittelfristiges Engagement, sollte also trotz aller Stabilisierungstendenzen ein Anstieg über 39,85 EUR abgewartet werden.

Fällt die Aktie daher wieder unter die Unterstützung bei 33,80 EUR, könnte sich direkt die nächste Abwärtsbewegung bis 30,42 EUR entspinnen. Darunter wäre ein starkes Verkaufssignal mit ersten Zielen bei 25,00 und 22,78 EUR aktiviert.

Charttechnisches Fazit: Kurzfristig könnte sich die Erholung der Hellofresh-Aktie bis 39,85 EUR ausdehnen. Doch erst über dieser starken Hürde wäre ein nachhaltiges Kaufsignal aktiviert. Unter 33,80 EUR droht dagegen schon die Wiederaufnahme des Abwärtstrends.

HelloFresh Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)