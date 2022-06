Krieg & Krise: Was tun als ETF-Investor? Der @Finanzwesir gibt Tipps 💡 | Teil 1 | Börse Stuttgart

► Den zweiten Teil des Videos findest Du auf dem Kanal des @Finanzwesir oder direkt unter diesem Link: https://youtu.be/4TIRCcsnIrY 👍



► Darum geht's im Video: Wer hier heiße #Aktien-Tipps oder Hidden Champions in Zeiten von Krieg, Krise und #Inflation erwartet ... der ist leider falsch. Vielmehr legt uns Albert Warnecke, auch bekannt als Finanzwesir, für unruhige Zeiten nämlich einen ganz anderen Ansatz ans Herz: Das #Depot so aufstellen, dass es möglichst wenig schwankt und dennoch Rendite abwirft. Wie genau das funktionieren soll, erklärte Albert im Rahmen der Blogger Lounge der Invest 2022.



00:00 ► Vorteile privater Anleger

03:41 ► Ruhe bewahren - aber wie?

08:57 ► Volatilität als Renditekiller & Gegenstrategien

15:07 ► Risikomanagement vs Rendite im Depot



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:



📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/