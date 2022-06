Lambrecht zu Sonderfonds: Sicherheit hat ihren Preis

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat im Bundestag zur Unterstützung des geplanten 100-Milliarden-Pakets für Investitionen in die Bundeswehr aufgefordert. "Über Jahrzehnte wurde die Bundeswehr vernachlässigt und heruntergewirtschaftet, und es hat große Lücken, insbesondere in der Ausrüstung gerissen", sagte Lambrecht am Freitag im Bundestag. "Wir müssen angesichts des brutalen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine doch uns der Tatsache stellen, dass Sicherheit ihren Preis hat und dass wir auch in der Lage sein müssen, unsere Werte militärisch zu verteidigen." Sie kündigte weitere Vereinfachungen im Vergaberecht und eine beschleunigte Beschaffung an./cn/DP/mis